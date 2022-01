Después de una semana convulsa a raíz de su tenso cara a cara con Paz Padilla, Belén Esteban se ha sentado este fin de semana en ‘Sábado deluxe’ para someterse al polígrafo de Conchita y así dar su opinión sobre diversos temas de actualidad. Después de dejar claro que Miguel Marcos es el hombre de su vida, la colaboradora ha confirmado que está sopesando dejar la televisión porque su madre la necesita.

Belén Esteban ha pensado en abandonar ‘Sálvame’ en las últimas semanas, aunque no lo ha hecho por su hija, a quien le encanta ver a su madre en el programa de televisión. «He estado a punto, no me voy a ir ya. El día que me vaya de la tele, me voy de la tele. Muchas veces estoy cansada, mi madre vive en Benidorm, tengo ‘Sabores de la Esteban’, voy a sacar más cosas. Me queda poco tiempo en ‘Sálvame’. Es una decisión muy fuerte que voy a tomar en la vida y que a lo mejor puede estar equivocada y me la tengo que plantear poco a poco. Hay personas que me necesitan y tengo que estar porque no me lo perdonaría. Pero que no me voy a ir, acabo de renovar con La Fábrica de la Tele», reflexiona.

Esta reflexión llega después de la gran discusión que protagonizó con Paz Padilla, algo sobre lo que no ha querido pronunciarse en exceso. Eso sí, ha reconocido que llegó a sentirse sola y poco apoyada por sus compañeros. «Tampoco quería que salieran, era una cosa entre Paz y mía. Lo de cerrar los ojos y ponerlos en blanco y decir vale es cosa mía, nadie me tiene que hacer burla», admite.

Las cariñosas palabras de Belén Esteban al hombre de su vida

«¿Es Miguel el hombre de tu vida?», es la pregunta que Belén Esteban ha querido incluir en su polígrafo antes de responder a las otras cuestiones que le tenía preparado el programa de Telecinco. La máquina de Conchita ha confirmado que Miguel es el hombre de la vida de Belén Esteban y la colaboradora ha aprovechado para dedicarle unas cariñosas palabras recordando su preciosa historia de amor.

«A los 5 meses nos fuimos a vivir juntos. He tenido parejas en mi vida y pasé una mala racha en mi vida. A él le conocí ya estando bien, pero es él el que me ha dado libertad. Cree en mí y, algo que valoro mucho de él, es que es mi mayor crítico en todo. Me valora como persona y como mujer«, afirma con una sonrisa de oreja a oreja. Además, emocionada, no ha dejado pasar la oportunidad de darle las gracias por todas las cosas que hace por ella y por el resto de su familia. «Tengo que agradecerle lo buena persona que es conmigo, con mi hija y con mi madre. Esto tengo que agradecérselo toda mi vida«, comentaba.

Sobre volver a ser madre, la colaboradora de ‘Sálvame’ insiste en que le encantaría tener un hijo con su marido solo por la ilusión que este tiene. Aunque es consciente de que ello le cambiara la vida por completo a pesar de que pasa por uno de los mejores momentos de su vida. «Estoy súper bien, tengo 48 años, mi niña es mayor, soy diabética», cuenta.