Belén Esteban manda un conmovedor mensaje a Jorge Javier Vázquez: "Sé que no te encuentras bien"

'Sálvame' encara su último mes en emisión con el 23 de junio escrito en el calendario. Ese es el día que Mediaset fecha su última emisión en las sobremesas y todo el equipo quiere despedirse por todo lo grande. Hay una gran incógnita respecto a ese momento, la reaparición de su presentador principal Jorge Javier Vázquez. El escritor se encuentra de baja temporal del grupo de Fuencarral, ausente de su formato y de las galas de 'Supervivientes' y sin fecha de regreso. Belén Esteban, una de sus grandes amigas y compañeras en el programa de la Fábrica de la Tele, le ha mandando un bonito mensaje deseando tenerle juntos a ellos en ese día que será tan especial.

"Tienes que hacer para ese día un esfuerzo. Sé que estás de baja porque no te encuentras bien pero tienes que estar aquí porque todos mis compañeros, yo y toda la gente de España te necesita", le pedía muy emocionada. No ha podido evitar romperse al dedicarle este mensaje al presentador. "No lloro de pena, lloro de alegría. 'Sálvame' acaba, es verdad que tenemos que descansar, que tienen que venir cosas nuevas...pero ese día me gustaría que estuvieras a nuestro lado porque te echamos de menos", lanzaba a cámara.

'Sálvame' terminará después de 14 años en emisión con un último programa que ya están preparando. Los colaboradores son muy conscientes de lo que esto supone y, por ello, Belén Esteban quiere animarles al igual que hacia con Jorge Javier Vázquez. "El día 23 termina el programa del que tú, yo y nuestros compañeros tenemos que estar muy orgullosos. Hemos tenido muchas críticas pero, cuando hacíamos un 20 y un 30 no había a meterse con nosotros. Ahora todo el mundo nos critica", recuerda segura.

"El cuerpo y la mente te envían señales", expone Jorge Javier Vázquez sobre su baja

"Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, apoyo y comprensión", así comienza el mensaje que Jorge Javier Vázquez publicó en sus redes sociales el pasado 3 de junio. El primer día que los espectadores ya no vieron al presentador fue en la gala de 'Supervivientes' del 18 de mayo, cuando Carlos Sobera le deseaba una pronta recuperación. Desde entonces el de Badalona no se había pronunciado ante ello. "A veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy", explicó sobre lo que realmente le estaba sucediendo.

A pesar de que Mediaset justificó de manera oficial su ausencia, muchos apuntaban a que con el final de 'Sálvame' también habría llegado el final de su contrato con el grupo. "Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero", puntualizó para que todos tuvieran claro los motivos. El presentador no está pensando en regresar, al menos por ahora. Su salud mental está por delante y prefiere ver las cosas según se vayan presentando. Su regreso se plantea cada día más ya que sus dos programas actuales en emisión están cerca de terminar: "En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'". 'Sálvame' se despide de manera fulminante de las tardes y 'Supervivientes' está cerca de encontrar al vencedor de su actual temporada.