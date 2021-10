A sus gazpachos y salmorejos, Belén Esteban suma ahora este producto estrella junto a una colección de cremas. Aprovechando su lanzamiento la revista SEMANA ha hablado con ella sobre sus planes de futuro

Nerviosa, pero muy ilusionada y contenta. Así se enfrenta Belén Esteban a su nuevo reto como empresaria. Y es que, tras el éxito de los gazpachos y salmorejos de su marca de alimentos ‘Los sabores de la Esteban’, ahora acaba de lanzar una colección de cremas de verdura, calabaza y calabacín y unas bolsas de patatas fritas, a las que define como “el producto estrella de este año”. “Las cremas son riquísimas sin conservantes ni colorantes. Hemos trabajado mucho hasta dar con la receta que yo quería conseguir. En cuanto a las patatas fritas, puede que no sean tan sanas como las cremas, pero a ver quién no tiene una bolsa de patatas en su casa y la verdad es que estas son realmente deliciosas. Reconozco que era un antojo que yo tenía desde hacía mucho tiempo porque, a la hora del aperitivo, siempre pongo patatas fritas”, nos explica Belén Esteban muy emocionada con este nuevo lanzamiento.

Lo cierto es que Belén Esteban apenas puede disimular su ilusión por este nuevo proyecto realizado íntegramente con productos de nuestro país en el afirma estar implicada al máximo: “Estamos muy contentos e ilusionados, sobre todo, porque es marca España, porque, para mí, es muy importante que sean productos de aquí. Yo ahora siempre miro la etiqueta en todo. Es un trabajo de gran calidad y el sabor os va encantar, además de que el precio es de lo más asequible. También estoy muy contenta porque ahora empiezo a vender mis productos en la cadena de supermercados Día, además de los otros supermercados en los que ya estaba. Si me gustaría pedir que no me miren como una colaboradora televisiva en este caso, sino como una empresaria de la marca ‘Sabores de la Esteban’. Yo confío en mi producto cien por cien. Y si me tienen que criticar que lo hagan, pero deberían probar primero los productos. Algunos de los que han hablado mal ni siquiera lo han hecho”, explica Belén.

La colaboradora de ‘Sálvame” está segura de que las cremas y las patatas fritas funcionarán tan bien como los gazpachos y salmorejos, y por ello ya están trabajando en seguir ampliando su gama de productos alimenticios para más adelante.

Belén Esteban no se retira de la televisión

Sin embargo, a pesar de su enorme entusiasmo, Belén Esteban no tiene pensado, de momento, retirarse del mundo televisivo para dedicarse exclusivamente a su empresa alimenticia. “En la tele llevo muchos años y es un trabajo que me gusta mucho, pero hay que mirar siempre para el futuro. Yo ahora no voy a dejar este medio, porque estoy muy a gusto, pero hay que pensar que esto no va a durar toda la vida. Ojalá fuera así, pero es muy difícil”, reconoce la Esteban.

La colaboradora televisiva nos contó también que disfrutó mucho en la reciente boda de su amiga y compañera de programa Anabel Pantoja en la isla de La Graciosa, sobre la que asegura que, a pesar de las difíciles circunstancias, “todo salió muy bien y estoy muy feliz de que se haya casado”. Aunque eso sí, Belén no quiso entrar a opinar sobre el nuevo conflicto surgido entre Anabel, su primo Kiko Rivera y la mujer de este, Irene Rosales. “Hoy no es el día”, nos dice.

Una boda religiosa y un bebé, entre sus planes

Y hablando de bodas, también preguntamos a Belén Esteban por el enlace religioso que tiene pendiente de celebrar con su marido, Miguel Marcos (34) tras haberse casado civilmente en el año 2019. “Bueno, yo estoy casada ya, pero queríamos haber celebrado la boda por la Iglesia este año, aunque por la pandemia finalmente no pudo ser. Lo tenemos en mente y claro que nos gustaría pasar por el altar, pero no puedo decir cuándo será”.

Un deseo que se une a la ilusión que sigue manteniendo la pareja por ser padres algún día. “Ahora estoy un poco agobiada con este tema porque todo el mundo me lo pregunta… Me haría ilusión, pero tampoco es algo que ahora sea una prioridad”.

La querella contra Toño Sanchís

También hablamos con Belén sobre uno de los pocos temas que, en actualidad le puede quitar el sueño. Se trata de la querella criminal que interpuso hace algún tiempo contra su exrepresentante Toño Sanchís, sobre la que nos aclara que espera que se resuelva en los Juzgados en breve: “Con la pandemia todo se ha retrasado mucho y estamos esperando a que salga pronto, pero confiando en la Justicia siempre”. Un problema que no impide que Belén Esteban asegure que, sin duda, está en uno de los mejores momentos de su vida. “No sé si me encuentro en mi mejor momento, pero sí puedo decir que estoy muy bien y con mucha ilusión tanto a nivel personal como profesional”, afirma con una amplia sonrisa.