Belén Esteban lleva tiempo procurando mantenerse al margen de Jesulín de Ubrique. Sin embargo, los últimos acontecimientos en la vida del torero podrían hacer que cambie de actitud. Y es que el gaditano va a tener su propia docuserie en una conocida plataforma de streaming. En ella contará los episodios más importantes de su vida, desde sus comienzos como matador de toros, a su romance con la de Paracuellos o su matrimonio con María José Campanario, con la que tuvo a su tercer hijo en común el pasado mes de junio. La colaboradora no sabe qué es lo que desvelará su expareja del tiempo que estuvieron juntos, pero tiene claro que va a contestar si hace referencia a ella: «Yo no soy muda. Si él habla, yo respondo».

«Si a mí me preguntas, yo creo que no me va ni a nombrar. Estoy hablando de lo que yo creo», ha destacado Belén. «Tengo amor a una persona de la que no puedo hablar, pero si él habla…», añadía, sin ocultar que no le haría demasiada gracia que el padre de su hija Andrea relate sus años de idilio: «Qué cuente lo que quiera y lo que le dé la gana».

Jesulín de Ubrique contará su vida en una serie documental

Hasta la fecha se desconoce cuándo verá la luz la nueva docuserie basada en la biografía de Jesulín de Ubique. Tampoco se sabe la plataforma en la que se emitirá el programa. Pero no cabe duda de que el proyecto sigue su curso. «Estoy pendiente de hacer una serie documental para una plataforma. Es un recorrido de mi vida con imágenes y va a participar mucha gente», adelantaba Jesulín en ‘Hola’. Al parecer, una productora audiovisual ha asumido la producción, cuyos detalles siguen siendo un misterio. El torero, siguiendo el ejemplo de otros famosos, como Rocío Carrasco, Tamara Falcó, Georgina Rodríguez o Miguel Bosé, hará un completo repaso de su vida personal y profesional y compartirá sus vivencias con millones de espectadores.

Hace una semana, Belén Esteban se pronunciaba por primera vez sobre el documental que está preparando Jesulín de Ubrique. «Veo fenomenal que Jesús lo haga. Creo que tiene una vida, sinceramente… No lo veo nada mal. Entiendo que salga su mujer. Lo entiendo perfectamente”, comentaba. Cuando Jorge Javier Vázquez preguntaba si participaría en el programa en el caso de que se lo ofrecieran, contestaba rotunda: “No, hombre”.

Quien sí tendrá un papel destacado en el espacio televisivo será María José Campanario. La mujer del diestro ha procurado mantener su matrimonio y su faceta familiar lejos del foco mediático, pero en esta ocasión parece que ambos están dispuestos a dejarse ver ante el público tal y como son en la intimidad de su hogar.