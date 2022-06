Las últimas horas han sido difíciles para Víctor Sandoval. Se siente fatal tras su salida de tono durante la emisión de ‘Sálvame Mediafest’. Por si esto fuera poco, por la mañana lo llamaron para asistir al plató, pero no contestó el teléfono. Tras pasar una noche en vela, “llorando que te cagas”, según ha contado, ha intervenido en ‘Sálvame’ para contar lo mal que lo está pasando. Hecho un manojo de nervios, no ha podido reprimir las lágrimas. Ante su crisis, Belén Esteban ha llamado en directo al programa para tranquilizarlo.

“Te han llamado por la mañana para que vinieras a trabajar y no te han localizado”, ha comenzado diciendo Terelu a Víctor. Él lo ha negado, pero luego ha reconocido que tenía el móvil en modo avión. Adela González le ha comentado que la primera norma para que te ofrezcan trabajo es tener el móvil encendido y su comentario le ha sentado fatal. “Adela, llevo en esto mucho más tiempo que tú y nunca jamás he tenido móvil cuando empezaba y me localizaban», le espetaba. «Me acabas de dar otra hostia donde tengo la cara dolorida y eso no se puede hacer”. Minutos después, Belén Esteban intervino en directo para aplacar los nervios del madrileño.

«Quiero ver al Víctor que yo conozco, contento y simpático», dice Belén Esteban a Víctor Sandoval

«Víctor, hazme caso. Escucha: baja el tono. Cállate y escúchame. Hablando se entiende la gente. Escucha. Tienen razón. Si te llaman y tienes el móvil en modo avión, no te enteras. Lo primero, pide perdón a Adela por el comentario que has hecho. Segundo, escucha lo que te hablan. Y cuando vayas a trabajar habla de cómo te sientes. No tienes que contar las penas», ha arrancado diciendo la de Paracuellos. «Es verdad que lleva un mes sin llamarte por un motivo. Hablando se entiende la gente. Te lo he dicho 1.500 veces. Tú vales para televisión. Te pasa como a mí: te pierden nuestras maneras. Quiero ver al Víctor que me gusta a mí, el que yo conozco, contento y simpático. Hazme caso, mi amor. Y luego me llamas». El colaborador no podía reprimir las lágrimas: «Hoy no quiero, hoy ya más no, que me revienta. Después de ayer, ya más no».

La ex de Jesulín seguía animándolo: «No llores. Yo te entiendo a ti y no te quito razón. Si la llevas en muchas cosas… A veces no tenemos razón y necesitamos a alguien cerca para decírnoslo. Me tienes a mí, a María Patiño… Tranquilízate un poco, piensa, respira hondo y contesta bien. Y cuando te llamen para ir a trabajar».

«Tengo la cabeza tan liada que voy a meter la pata», se ha justificado Víctor Sandoval. «Antes de actuar, piensa. Trabajas en televisión y vales para esto. ¿Cuántas tardes gloriosas has dado en televisión?», proseguía Belén. El aludido apuntaba: «Claro, soy una vieja gloria». Y Belén matizaba: «No, señor. te haces mayor como yo me hago mayor». La madrileña dio la llamada por concluida, dejando a Víctor un poco más tranquilo. «Anda, que me ha puesto fino», confesaba. Entonces, Terelu anunciaba: «Mañana estás convocado para venir al programa».

El colaborador dudaba del motivo por el que estaba convocado: «Seguro que es para venir a regañarme». La hija de María Teresa Campos le ha recordado que David Valldeperas, director de ‘Sálvame’, «no es ningún ogro. Es un poco «HP», pero nada más», y Sandoval apostillaba: «Es que cuando grita te cagas». La malagueña tomaba de nuevo la palabra: «¿Te crees que no hemos recibido gritos todos? Cuando todos tenemos un trabajo y tiene la fortuna de tener compañeros que le respetan y le quieren, tiene que saber escuchar a sus compañeros. Y saber decir: ‘Chicos, que necesito una manita». Víctor, eres tu peor enemigo. Aprovecha que este programa te quiere tener aquí y que hay trabajo». Finalmente, Víctor Sandoval pedía perdón: «Quiero pediros disculpas. Me he escondido y no he dado la cara. He dicho que estaba en mi casa y no era verdad: estaba en mi casa. Pero es lo que hay y paso de mentir». Adela González cerraba este episodio reconociendo los méritos de su compañero: «Lo que acabas de hacer es televisión pura y dura».