Tras cinco meses alejada del trabajo después de romperse la tibia y el peroné en directo, Belén Esteban ha regresado a ‘Sálvame’. Lo ha hecho con muchas ganas de volver a la carga. Así, en su segundo día de reincorporación al programa, ha hablado alto y claro de asuntos tan personales como lo que ha hecho durante este largo periodo de baja. Un tiempo en el que ha procurado estar lo más activa posible, centrada en su rehabilitación, y aprovechando al máximo de la compañía de su marido, Miguel Marcos. Con él ha pasado la mayor parte de sus días de descanso. María Patiño, curiosa, le ha preguntado si a pesar de la dolencia en la pierna ha podido apañarse para tener relaciones íntimas. «Nos buscamos la vida, pero todo correcto», ha comentado la de Paracuellos.

Ahí no ha quedado la cosa. Patiño ha ido un poco más allá… La doble rotura de huesos de Belén en su pierna derecha le impide tener la movilidad que tenía antes del accidente. Aún debe permanecer con la pierna en alto cuando está sentada. Y le cuesta mucho hacer las cosas que hacía antes de su caída con la misma agilidad. Es un hecho que para María Patiño resulta un impedimento total para el normal funcionamiento de su vida sexual. Por este motivo, no ha dudado en comentar cómo se las había ingeniado el matrimonio para sus encuentros sexuales.

«A ver si tú te crees que yo soy sumisa», dice Belén Esteban sobre su vida sexual

«Tienes mal la pierna, así que me imagino que el que ha hecho todo el trabajo es él», le ha espetado. La respuesta de la colaboradora no se ha hecho esperar: «Eso es lo que tú dices. A ver si tú te crees que yo soy sumisa. No cariño, yo lo doy todo. Yo siempre lo he dado todo».

No es la primera vez que Belén Esteban habla abiertamente de sexo. En su entrevista con David Broncano en el programa ‘La Resistencia’, en diciembre de 2021, hablaba sin problemas sobre el tema. «¿Qué quieres, follar o hacer el amor?», le preguntaba el presentador. «Es que hay veces que hago una cosa, y otras veces, la otra», matizaba ella. La respuesta dejó al gallego sorprendido.

El día que Belén Esteban habló abiertamente de sexo en el programa de David Broncano

«Siempre hago el amor, en cuanto mi cuerpo está dentro del de otra persona, eso es amor», bromeaba el conductor de Movistar +. «Si tengo que poner un número… es que mi marido, con 34 años, le tengo que preguntar si quiere el de la mañana, el del mediodía o el de la noche. A veces coge los tres», soltaba ella, resuelta. «No voy a decir las veces que lo hago a la semana o al mes, pero diré que entre dos o tres veces a la semana está muy bien».