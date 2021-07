La colaboradora de ‘Sálvame’ ha desvelado que está harta de los insultos y amenazas que recibe por redes sociales a raíz de su defensa hacia Belén Rodríguez y Rocío Carrasco.

Después de valorar el concurso que ha hecho Olga Moreno en ‘Supervivientes’, así como su victoria, Belén Esteban ha mostrado su hartazgo con las amenazas que recibe a través de las redes sociales por defender a Belén Rodríguez, además de posicionarse a favor de Rocío Carrasco tras la emisión de su documental. La colaboradora de ‘Sálvame’, haciendo alusión a los descalificativos que le propició la hermana de la mujer de Antonio David Flores, ha dejado claro que está dispuesta a denunciar ante la Guardia Civil para que las amenazas no queden impunes.

En medio del polígrafo de Belén Rodríguez en ‘Deluxe’, donde ha reconocido que recibe un sinfín de amenazas por redes sociales, Belén Esteban ha querido romper una lanza a favor de su amiga y ha desvelado que está harta de los insultos de algunos de los usuarios de las redes sociales. «Que sea la última vez que a mí la gente me amenaza porque la próxima vez me voy a la Guardia Civil. No consiento ni insultos ni amenazas gordas», ha asegurado de forma tajante mirando a cámara. «Soy amiga de Belén Rodríguez hace 22 años, tuvimos un lapso en el que no nos hablamos un mes y medio, pero hemos retomado la relación y no tengo que dar explicaciones», argumentaba.

Este comentario llegaba después de que Belén Rodríguez sacara a relucir muchos de los comentarios que ha hecho la hermana de Olga Moreno, Raquel, a través de su cuenta de Twitter a lo largo de los últimos meses. En concreto, según ha explicado, la sevillana se ha dedicado a propinar insultos a todos aquellos que han apoyado públicamente a la hija de Rocío Jurado.

Hace unos meses, Raquel Moreno criticaba duramente a Belén Esteban y la acusaba de llevar años hablando de Jesulín de Ubrique, comparándola así con las exclusivas que ha realizado Antonio David Flores. «Mucho criticar ahora a mi cuñado por las exclusivas que ha dado, pero tienen a una señora ahí sentada que ha vivido años y años de hablar de su exmarido, sí, la señora Belén Esteban, que repito, sigue decepcionándome”, escribía entonces la hermana de la empresaria. Unas palabras de las que se defendía la de Paracuellos: “¿Que os molesta que diga que creo a Rocío Carrasco? A su hija se lo he dicho en el baño y la niña me dijo lo que creía oportuno y yo le dije lo mismo».

Belén Esteban, contenta con la victoria de Olga Moreno

Aunque pensaba que iba a ganar Melyssa Pinto por los seguidores que tenía la joven, Belén Esteban se ha mostrado contenta y sorprendida por la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’. La colaboradora de ‘Sálvame’ sigue defendiendo el buen concurso que ha hecho la mujer de Antonio David Flores y reconoce que, al fin y al cabo, es la audiencia quien ha tomado la decisión. «Ha ganado la que ha querido que gane la gente. Me alegro que haya ganado», aseguraba.

La colaboradora de ‘Deluxe’ también ha reconocido que quiere tener una conversación con Olga Moreno, al igual que la tuvo con Antonio David Flores a raíz de la emisión de los primeros episodios de la serie documental de Rocío Carrasco. Asimismo, considera que la sevillana no está preparada para sentarse el próximo miércoles para contestar a las acusaciones de la hija de Rocío Jurado. Aún así, Belén Esteban espera que conteste a todos los frentes que tiene abiertos siendo ella y no dejándose manipular.