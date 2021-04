Dentro de muy pocos días, Julia Janeiro, segunda hija de Jesulín de Ubrique y la primera en común con María José Campanario, llegará a la mayoría de edad. La joven cumplirá 18 años el próximo 18 de abril. Según ha declarado la catalana, su hija no sueña con ser una persona conocida. S ha criado como ‘hija de’ y desea conservar su anonimato.

“Mi hija Julia no quiere ser famosa, solo quiere centrarse en los estudios”, ha explicado la odontóloga recientemente en el diario ‘La Razón’. En palabras de Campanario, Julia desea centrarse en los estudios y aunque le gusta la moda, este año quiere “encaminarse” en la administración y dirección de empresas.

Belén Esteban: «No me gustaría que le hicieran daño»

Belén Esteban también tiene una opinión al respecto. Hace tres años, su hija Andrea cumplió 18 años y sabe bien lo que le espera a la joven. «Yo no lo sé, claro que ahora saldrá como mi hija… Es un tema que a mí no me incumbe, pero siendo hermana de mi hija, hiciera lo que hiciera, no me gustaría que le hicieran daño».

La colaboradora ha recordado que el día que su hija Andrea hizo los 18 se convirtió automáticamente en noticia. Entonces la joven pidió públicamente, a través de su madre, que no se la convirtiera en objeto de la prensa. No parece ser el caso de Julia Janeiro, quien en sus redes sociales parece prepararse para su salto a la vida mediática. Los posts de su perfil público, sugerentes y sensuales, denotan un afán por alcanzar notoriedad.

«Cuando yo he vendido mi vida la he vendido yo»

Belén Esteban ha dejado claro que siempre quiso lo mejor para su hija, por eso procuró una buena educación para ella. Eso sí, respetaría su decisión si algún día quisiera hacer declaraciones en alguna revista o televisión. «Cuando yo he vendido mi vida la he vendido yo. Y lo bueno y lo malo lo tengo que asumir. Cuando mi hija cumplió 18 años he tenido que escuchar a todo el mundo diciendo: ‘Ahora la va a llevar de la manita al ‘Deluxe’. Ahora la va a salir a una exclusiva. Verás ésta cuando tenga 18 años… También familiares paternos diciéndolos. A día de hoy todavía no lo ha hecho. Si lo hiciera no sería malo, pero yo sí quería que tuviera unos estudios», ha dicho.

Asimismo, ha dejado claro que sabe el aluvión de informaciones que se producirán en el 8 cumpleaños de Julia Janeiro: «Que con 18 años le hagan lo mismo que a mi hija, que pongan sus fotos de pequeña, sí lo van a hacer», concluía.