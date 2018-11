View this post on Instagram

Esta semana, Miriam la está viviendo más tranquila sabiendo que no está nominada. Sigue echando de menos a Verdeliss y anima a su gente para apoyar a Koala, su otro apoyo incondicional de la Casa. 🌪️ ✍️Escrito por @miriamsaavdra✍️ “Ser libre como el viento y aludiendo a mi himno nacional ‘somosss libreees’, vivamos por siempre con la verdad por delante que es nuestra mejor arma, rozando las nubes, despojarnos del que dirán… Es también ser millonario de satisfacción. Desde aquí millones de gracias por sus pensamientos positivos, tengo que confesar que vaya sorpresa me llevé al no salir nominada este jueves. No es la palabra alivio la que quiero utilizar, pero esa sensación de estar siempre nominada sin muchas veces saber el por qué, en fin… Fue una especie de consuelo. Si es cierto desde que se fue mi doctora corazón (Verdeliss) cambiaron muchas cosas y desde que se fue Ángel están pasando muchas otras, sobre todo en la cocina. Está más liberada, no hay tanta tensión. Muchos acostumbrados a su buena sazón y también, por qué no decirlo, muchos que estaban encantados con su presencia y valorando la amistad, dan sentido aquel espinazo que recibimos Koalita y yo al ver a mi Verdeliss fuera. La casa la echa de menos, eran agradables nuestras pláticas de mujer a mujer pero son las reglas del juego. Sigo pensando que aquí se sigue consumiendo leche con lactosa, hummmm… Pues verán: Esta semana gente que ha pasado totalmente camuflada pretendiendo no salir nominada, escondiendo su miedo a ser nominados, se empieza a notar su angustia evidente. Si me estoy confundiendo ‘I´m sorry’ mi gente pero es mi sutil intuición. Al final cada cuál sembrará su propia planta, tú decides si hacerlo en un bello parque o jardín o en algún hoyo mal intencionado…[…]" ¿Queréis seguir leyendo? ¡Id corriendo a nuestra página de Facebook! (LINK EN NUESTRA BIO) 🔗