Ya conocemos el parte médico de Belén Esteban, que este lunes ha sufrido una aparatosa caída en directo. «Tiene una fractura de tibia y peroné. No va a poder apoyar el pie en un tiempo… de seis a ocho semanas», han anunciado en ‘Sálvame‘ unos minutos después de que la colaboradora se cayera durante la emisión del programa.

Belén Esteban, atendida «por los mejores médicos»

«Está en las mejores manos y con los mejores médicos. Tranquilidad a todo el mundo: a su familia, a sus amigos y a vosotros los que estáis en el plató. Va a tener que estar unas semanas en reposo y sin apoyar el pie, pero con lo fuerte que está va a salir de esta a tope», ha anunciado un redactor del programa una vez que se ha confirmado su estado.

«No se descarta la operación», ha apuntado Jorge Javier Vázquez. El presentador ha lamentado que por una caída tan tonta se haya roto «la tibia y el peroné». También ha explicado por qué quiso bromear con Belén cuando esta se quedó paralizada en el suelo: «Estábamos un poco de broma porque pensábamos que era el tobillo». Gema López, por su parte, ha lamentado: «Es una faena. Vaya caída más tonta».

El accidente que ha provocado la fractura de sendos huesos en la anatomía de Belén ha tenido lugar poco después del comienzo de ‘Sálvame’. El programa empezaba con la recreación de una de las pruebas ‘Supervivientes 2022’. En ella participaban Lydia Lozano y Belén, que nada más empezar el reto se ha caído… con fatales consecuencias.

«¡No me puedo levantar, me he roto el hueso!»

«He notado el hueso cómo me ha chascado. No me puedo levantar, me he roto el hueso», se quejaba Belén, llorando y dando muestras de dolor. No era capaz de moverse y se quejaba una y otra vez del dolor. «Igual es un esguince de nada«, le decía Jorge Javier Vázquez.

