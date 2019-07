El fenómeno Rosalía no tiene fronteras. Hace apenas un año que la artista publicó su canción ‘Malamente’ y, desde entonces, el éxito no tiene techo para ella. Durante los últimos meses son incontables las ‘celebs’ del mundo entero que han caído rendidas a los pies de la cantante y Belén Esteban ha sido uno de los rostros conocidos españoles que más la ha alabado.



Todas las fotos de los famosos que acudieron este miércoles al Mad Cool

Ayer la voz de ‘Con altura’ fue la encargada de abrir el Mad Cool, un festival musical que tiene lugar en Madrid y que reunió a numerosos VIPS. Cristina Pedroche, Quim Gutiérrez, Brays Efe, Pelayo o la mismísima Belén Esteban fueron algunos de los que pudieron disfrutar del espectacular ‘show’ con el que Rosalía presenta sus canciones, pero ha sido la ex de Jesulín de Ubrique la que ha conseguido la foto que todo el mundo quiere: Feliz, sonriente y abrazada a ella, así aparece la ‘princesa del pueblo’ en la instantánea que ha compartido junto a su nuevo ídolo musical.

El pasado mes de abril, a través de su perfil en Instagram, la madre de Andrea Janeiro confesó su amor por la estrella: «Me encanta @rosalia.vt me gusta muchísimo su música puedo entender que haya gente que no le guste pero para mi y mucha gente es un fenómeno en la música». La publicación fue muy aplaudida por los seguidores de la de ‘Antes de morirme’ pero, además fue la propia Rosalía quien quiso agradecer publicamente su defensa a la copresentadora de ‘Sálvame’. Si el encuentro fue propiciado por la de Barcelona o fue la de Paracuellos del Jarama quien lo pidió es algo que todavía no se sabe, pero parece seguro que Belén hablará de ello tan pronto como se le pregunte.