Belén Esteban ha revelado que su confesión sobre la buena relación de Andrea y Julia Janeiro ha molestado a alguien muy cercano a Jesulín.

Belén Esteban a mediados de abril confesó que su hija Andrea tiene buena relación con su hermana Julia. Un bombazo que sorprendió a muchos, sin embargo, no es el único que ha dicho públicamente que se ha forjado. Para sorpresa de todos, la colaboradora de ‘Sálvame’ comentó la pasada semana que Jesulín se había reunido con sus dos hijas, un paso que pocos esperaban, dado el distanciamiento que ha existido con la hija de Belén los últimos años. «Jesulín de Ubrique se ha reunido con sus hijas. Me parecería muy injusto callarme. No voy a decir absolutamente nada, pero me siento mejor. Estaba callada y estaba diciendo ‘¿qué hago?’, ‘¿qué hago?’. Ha sido el padre el que ha dado el paso… Solo digo que se han visto, pero que no podía callarme», espetó sin dar más datos. Pues bien, al parecer estas palabras han sentado mal a alguien muy cercano a Jesulín, aunque Belén Esteban ha preferido no dar el nombre para no generar mayores problemas en el clan.

«No entiendo por qué no se puede decir. Me parecía injusto callarme, no di ni detalles. No entiendo por qué hay que ocultar. Parece ser que alguien se ha molestado, alguien que me importa tres narices. ¿Tengo que decir que se hayan llevado mal? Para que veas…», ha comenzado diciendo Belén Esteban. Sin dar el nombre de María José Campanario han sido varios los colaboradores que este lunes en el plató han aludido a la mujer de Jesulín como la persona que se ha molestado con todo este asunto. Belén fue conocedora de su enfado este fin de semana, tal y como ha explicado en el programa vespertino. «Eso sentó muy mal. Cuando yo dije que no era verdad que se llevaran mal, en ‘Viva la vida’ se hizo un informe que a una parte, que ya sabemos todos quien es, no le sentó bien», ha añadido. «Es lo mismo de siempre. No se enteró por mí», ha dicho cuando el resto de compañeros le han preguntado si el enfado se debía a no saber de ese encuentro antes de producirse, no obstante, Belén Esteban lo niega.

Justo después de estas declaraciones que inevitablemente han copado titulares, Belén Esteban ha explicado que ‘Sábado Deluxe’ está negociando con Remedios, la madre de María José Campanario, para que se siente en el espacio de televisión. Aunque las negociaciones no han llegado a buen puerto por su supuesto altísimo caché, Belén de este modo ha aclarado que la familia de Campanario también desea seguir en el candelero. «Remedios no viene porque pide muchísima cantidad de dinero», ha relatado Belén Esteban, una revelación que los directores del programa preferían que no diera. «No me podía callar, lo siento», ha dicho la también empresaria.