Paz Padilla tras contar que se ha contagiado de coronavirus por segunda vez, ha dado un alegato que la ha convertido en el centro de las críticas. Pocos entienden cómo alguien de tanta relevancia ha hecho un discurso antivacunas durante un directo con María del Monte y Anne Igartiburu, tanto es así que hay famosos que han estallado contra ella. La última en hacerlo ha sido Belén Esteban, quien tras compartir el vídeo en el que se escucha a la humorista decir que las vacunas no sirven para nada, ha dado su opinión. «Hay cosas innecesarias y esta es una de ellas», ha escrito Belén. La colaboradora anima a que todo el mundo se vacune y se proteja frente a este virus que tantas vidas se ha llevado durante la pandemia, más aún si se tienen en cuenta los repuntes que está habiendo durante las fiestas de Navidad.

«Las vacunas no sirven para nada (…) Las vacunas es una proteína que te mete la ‘Spike’, que es la proteína donde entra el virus. La vacuna es la del bicho de Luján y el bicho ha mutado, ahora tenemos la Oritrón. Ya el bicho no entra por la puerta, sino por la ventana. Claro, te meten la spike que es la de la puerta, pero ya no sirve contra la ventana, por lo que por muchas vacunas que te pongas el virus entra por otro lado. Con lo cual te puedes infectar«, dice Paz Padilla. A solo unos días de presentar las Campanadas, ha dado este bombazo que en solo unas horas la ha convertido en viral y es que no solo ha resultado incomprensible su justificación, sino que también ha patinado con la pronunciación de algunos nombres.

Su segundo contagio de coronavirus

Si bien el pasado año fue víctima del covid, justo días antes de las campanadas ha vuelto a contagiarse por lo que no ha podido pasar parte de las fiestas con los suyos. «No sé ni cómo ni dónde lo he pillado. Ha sido muy suavito solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal, con el «onicron» este no se pasa mal, es como un catarro. Lo he cogido dos veces, es que no se sabe, mira que estoy con cuidado tal…», ha dicho ante la atenta mirada de sus seguidores.