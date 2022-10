Belén Esteban está pasando por uno de los momentos más especiales del año debido a que una de las personas más importantes de su vida cumple años. Este domingo, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha celebrado junto a su madre, Carmen Menéndez, su 79 cumpleaños y por ello ha compartido un emotivo vídeo en el que podemos verla dedicándole unas tiernas palabras.

Vídeo: Redes sociales

Belén Esteban y su madre tienen una relación de lo más especial y prueba de ello es que derrochan complicidad en cada aparición que hacen de forma conjunta. En esta ocasión, ha sido a través de las redes sociales de la de Paracuellos con un emocionante vídeo que se ha ganado el aplauso de todos. La familia ha salido este domingo a celebrar el cumpleaños de la matriarca del clan a un restaurante y han podido compartir risas y confidencias. Un momento muy especial que la colaboradora ha querido inmortalizar y que ha aprovechado para decirle lo mucho que la quieren y lo importante que es en sus vidas. «¿Tú sabes lo que te queremos mis hermano y yo? Eres lo mejor que tenemos«, se le escucha decir.

De la misma forma, ambas han protagonizado un divertido momento después de que Belén Esteban le preguntara sobre Miguel Marcos. «Mi yerno… es especial», admitía la madre de la colaboradora, algo que provocaba que esta sacara también la cara por las mujeres de sus hermanos. El vídeo ha sido aplaudido por todos y numerosos rostros conocidos también han querido trasladarle sus mensajes de felicitaciones a la madre de Belén Esteban. Entre todos los comentarios, podemos ver la unanimidad de todos al asegurar que se les ha caído alguna que otra lágrima al ver el vídeo.

Belén Esteban se recupera de su fractura

El pasado 25 de abril, Belén Esteban se fracturó la tibia y el peroné por culpa de una mala caída mientras hacía un juego en pleno directo. Después de varias intervenciones y de una dura rehabilitación, la de Paracuellos volvía a su programa a principios de septiembre. La colaboradora reconocía en SEMANA que había pasado por unos meses muy duros y que le había afectado a su salud mental. Desde entonces, trabaja duro para volver a tener su pierna como antes. Eso sí, ha reconocido que ya se ha acostumbrado a llevar muleta, aunque está deseando deshacerse de ella.

«Tengo un alta por mejoría, entonces puedo volver a trabajar, quiero volver para que mi cabeza esté mucho mejor y volver a mi vida normal que ya estoy muchísimo mejor», llegó a decir. No obstante, aún tiene un largo camino por delante para recibir el alta definitiva: «El alta seguramente que hasta el año no me la den porque la fractura ha sido muy complicada, pero que estoy bien de verdad, estoy muchísimo mejor».