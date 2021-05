Belén Esteban le gasta una broma a su marido, Miguel Marcos, durante su visita a Los 40. Asegura que lanzará preservativos con ‘Sabores de la Esteban’

Belén Esteban sigue imparable. Tras su éxito con sus productos de alimentación, el gazpacho y el salmorejo, bajo el nombre de ‘Los sabores de la Esteban’ quiere ampliar las fronteras de sus ventas. O eso al menos es lo que le ha contado a su marido, Miguel Marcos. La colaboradora de televisión quiere lanzar un nuevo producto al mercado: preservativos con sabores de las hortalizas y verduras de sus productos de alimentación. Belén ha querido gastarle una broma a su marido durante su visita al programa de ‘Anda Ya’, en Los 40. La de Paracuellos del Jarama es tan fan del programa, que ha sacado su lado más divertido y nunca visto. ¿Cómo se ha tomado Miguel esta decisión de ampliar el mercado?

Belén Esteban le gasta una broma a su marido, Miguel Marcos

La Esteban ha acudido al programa y no ha podido evitar aliarse con los presentadores Dani Moreno, “el Gallo” y Cristina Boscá, además del rey de las bromas, Cristian San Bernardino, para tomarle el pelo a su marido, Miguel. Primero ha sido la propia Belén quien ha llamado al conductor de ambulancias para anunciarle que tenía pensado ampliar el mercado de sus productos con la venta de preservativos con los ‘Sabores de la Esteban’. Según le ha contado, una empresa del sector se habría puesto en contacto con ella para ofrecerle esta nueva oportunidad laboral.

Ella, encantada, ha aceptado pero quería comunicárselo a su marido antes. Se mostraba muy ilusionada mientras le contaba que una marca de preservativos ha contactado con ella para proponerle sacar una línea de profilácticos similar a la de sus gazpachos, “Sabores de la Esteban”, con sabores a pepino, calabaza, tomate…Posteriormente, habrían sido los encargados del proyecto en llamar a Miguel para decirle las condiciones. El marido de la Esteban no daba crédito a lo que estaba escuchando y no estaba muy de acuerdo con este proyecto. Además, al final de la conversación con los locutores de la radio ha vivido un momento ‘tierra trágame’. Si quieres ver qué ha pasado y como se ha tomado esta broma, no te pierdas el siguiente vídeo. Dale al play.

Vídeo: Los 40

El éxito de ‘Los sabores de la Esteban’

A pesar de que la venta de productos profilácticos tan solo era una broma, la venta de su gazpacho y salmorejo es una realidad y está siendo un gran éxito. El día que se lanzaron estos productos al mercado se agotaron en cuestión de horas en muchos de los supermercados en los que se pusieron a la venta. Muchos de sus seguidores han confiado en sus productos para disfrutar de estos alimentos frescos de cara al verano. ¿Se animará con lanzar otros productos?