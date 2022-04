A Belén Esteban se le acumulan las preocupaciones. Este martes, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha denunciado públicamente haber sido víctima de un delito de suplantación de identidad. Esta vez, no ha sido ella la afectada de manera directa: se trata de alguien de su familia. Una persona anónima se ha hecho pasar por alguien de su círculo con el fin de obtener beneficios, de generar un fraude u ocasionar un daño. Y es lo que ha advertido de manera clara a través de las redes sociales.

«Mi familia en redes sociales son anónimas. No las tienen abiertas. Lo digo por lo que quieren pasarse por ellos», escribe la de Paracuellos, indignada, a través de Stories en su perfil de Instagram. Eso sí, no ha especificado si la persona perjudicada es su hija Andrea Janeiro, su marido, Miguel Marcos, o quizás otra persona muy cercana.

El caso de los familiares de Belén Esteban no es único. Otros rostros de conocidos de Mediaset, como José Antonio Canales Rivera, Risto Mejide o Jorge Javier Vázquez también han vivido de cerca el delito de la suplantación de identidad. Y es que ser un personaje famoso, o alguien cercano a él, es algo que atrae a los ciberdelincuentes, que se aprovechan de esta situación para apropiarse de lo que no es suyo. De este modo operan cuando se trata del delito de suplantación de identidad en las redes sociales. Ahora, la ex de Jesulín de Ubrique ha dejado claro que no piensa permitir este tipo de fraude, que podría afectar seriamente a la imagen o la credibilidad de sus seres queridos.

Este nuevo incidente se suma a las tensiones que acumula Belén tras su fortísimo encontronazo con Marta Riesco en el que casi llegan a las manos. Según adelantó SEMANA, el pasado martes, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ se acercó a ella cuando ambas se encontraban en las inmediaciones del bar La Muralla, próximo a los estudios de Telecinco, para increparla. «Las han tenido que separar porque podían haber llegado a las manos. Ha sido Marta quien ha visto a Belén y ha ido hacia ella y le ha recriminado lo de que se reía de ella. Y Belén, entonces, le ha dicho que vale, que no hacía falta que dijera que no había ido a la universidad porque la gente ya lo sabe y que, por favor, no volviera a hablar de su hija», ha explicado un testigo de los hechos a esta revista.

La bronca fue tan fuerte que ambas se enrazaron «dialécticamente en reproches hasta que Marta le ha dado lanzado un golpe muy bajo, totalmente fuera de lugar, que ha hecho que Belén estalle y que las personas presentes tuvieran que meterse por medio para evitar males mayores», tal y como ha contado la persona contactada por SEMANA.

Después de su encontronazo con Marta Riesco, que rompió en directo con Antonio David Flores el pasado 8 de abril, Belén le ha puesto muy claros los límites a la periodista. «Belén Esteban abrió la vida, contó sus penurias y yo me descojono de gente como ella. De gente que no ha hecho nada en la vida que estar con gente conocida, yo por lo menos he ido a la universidad», ha sentenciado esta sobre Belén, criticándola duramente por no tener estudios superiores.

«Estoy de decir lo de las carreritas… estoy de los títulos hasta aquí. Llevar 25 años en televisión no es fácil y si estoy es por algo, no porque sea periodista«, ha sentenciado la colaboradora.

Lo cierto es que la sobreexposición mediática de Marta le ha pasado factura. Esta semana ha confirmado que ha tenido que abandonar su puesto de trabajo porque necesita un respiro: «Necesito evadirme de todo…de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce. Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz, a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos. Necesito unos días para encontrarme y para refugiarme en los míos. Soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor. Volveré con la misma luz y con la misma alegría que me caracteriza, eso es lo prometo. La periodista, que también se ha enfrentado a otras compañeras de cadena como Anabel Pantoja, ha anunciado que pronto volverá a la carga: «No tengo miedo, solo he perdido un poco de fuerza y muchas ganas. Me voy a recuperarlas… (En nada estoy de vuelta. Elegid la salud mental por encima de todo y de todos».

