La mujer de Jesulín remite el contacto de su abogado para «cualquier aclaración» sobre su hija cuando se le pregunta por ella.

Los 18 años recién cumplidos de Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, están dando mucho que hablar. Apenas 24 horas después de cumplir la mayoría de edad, la joven ha visto cómo su cuenta de Instagram crece de manera vertiginosa. De los 60.000 ‘followers’ que seguían sus pasos horas antes de cumplir años ahora son 142.000 seguidores los que se han animado a seguir sus pasos en las redes. No es la única muestra del interés que ha despertado la vida de la joven a raíz de su entrada ‘oficial’ en la vida adulta.

Que alguien le diga a Julia Janeiro que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un Domingo por la mañana…solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne .no se puede ser más vulgar.

Maquillaje, uñas, un horror — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) April 19, 2021

Este fin de semana, Carmen Lomana criticaba con dureza a la hija del diestro. «Que alguien le diga a Julia Janeiro que no se puede ir vestida de negro con escote hasta la cintura un domingo por la mañana«, escribía la ‘socialité’ en su cuenta de Twitter. «Solo tiene 18 años y está enseñando demasiada carne. No se puede ser más vulgar. Maquillaje, uñas, un horror», decía.

Sus palabras han indignado a Belén Esteban, quien no ha dudado en pararle los pies a Lomana ante las cámaras de ‘Sálvame’. La colaboradora cree que no se puede ser juzgar de manera tan severa a una adolescente. «No soy defensora de nadie, pero Carmen, con los años que tienes… ¡Puede ir como le dé la gana! Con las uñas, con el vestido negro, con el escote por aquí. Me parece una falta de todo que a una cría que sigue siendo una niña… de verdad, dejadla que vaya como quiera. No quiero hablar mucho de este tema. ¡Lo mismo pasó con la mía! ¿Qué hacéis? ¡Dejadla! Que vengas tú, Carmen Lomana, a decirnos cómo tiene que ir. ¡Que tiene 18 años! ¡Dejadla!», decía.

La de Paracuellos del Jarama, madre de Andrea Janeiro también ha desmentido que su hija no tenga relación con sus hermanos. «Es mentira que las hermanas no tengan relación. Ya basta de publicar cosas que no son. Mi hija tiene dos hermanos, pero del otro no quiero hablar porque es menor», ha detallado.

Julia Janeiro mantiene una buena relación con su hermana Andrea

También ha dejado claro que los problemas que ella ha tenido durante décadas con su ex, o su reciente enfrentamiento con Campanario, nada tienen que ver con la relación entre los hijos del torero: «Lo que los mayores no hemos conseguido… De Julia puedo decir que eso de que no tiene relación con Andrea, no es verdad. Julia Janeiro es hermana de Andrea. Yo respeto todas las opiniones, pero no me gustaría escuchar que cosas que no son o que pudieran hacerle daño. Los voy a respetar porque son hermanos de mi hija».

Este lunes, María José Campanario se ha pronunciado sobre la mayoría de edad de su hija. Tajante, ha lanzado una advertencia a la redacción de ‘Sálvame’ cuando le han preguntado por ella. No está dispuesta a hablar del tema. «No quiero ser descortés, de verdad, no lo tomes a mal, porque estás haciendo tu trabajo, pero espero que entiendas que lo que tú llamas momentos complicados, para mí han sido 20 años», respondía. «Os agradecería que tuvieseis en cuenta que Julia sigue siendo una niña y que no quiere entrar en nada de esto. Te paso el contacto de mi abogado por si necesitáis alguna aclaración».