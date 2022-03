Después de casi un mes de ausencia en el programa, Belén Esteban ha regresado a ‘Sálvame’. En su esperada reaparición, la colaboradora ha hablado de qué la ha tenido ocupada todo este tiempo. «He tenido que ver y escuchar de todo. Me fui a hacer cosas de mi empresa. Estuve en Dubai con ‘Sabores de la Esteban’ y cuando vine no me encontraba muy bien. He estado mala, cogí el covid», ha revelado, ante la sorpresa de muchos de sus compañeros.

«Lo he pasado mal, me encontraba fatal», ha detallado la ex de Jesulín. Desde que estalló la pandemia, en marzo de 2020, la posibilidad de enfermarse por coronavirus era uno de sus mayores temores. Padece diabetes tipo 1, la más agresiva, por lo que forma parte de los grupos de riesgo. La madrileña nunca ha ocultado que tenía verdadero pánico a caer enferma o a contagiar a su familia. Tristemente, no ha podido evitar pillar el virus que ha azotado a todo el planeta. «Ni he dejado a Miguel ni he estado hospitalizada», ha aclarado.

A pesar de haber enfermado, y de haber tenido síntomas, Belén tiene motivos para estar satisfecha. No ha tenido que ser ingresada en un centro hospitalario y ha pasado sus días de convalecencia y confinamiento preventivo en la casa que comparte con su marido, Miguel Marcos, y con su hija Andrea en Paracuellos del Jarama. En ese sentido, ha reconocido que pudo haber sido peor: «Lo he pasado en casa dando positivo… No lo he pasado mal».

«Estoy muy bien gracias a las vacunas»

Cabe recordar que la colaboradora ha sido una de las voces que se ha alzado con más fuerza en Telecinco para promover las vacunas contra el coronavirus. «Estoy muy bien gracias a las vacunas. Estoy contenta de haberlo pasado ya y volver a mi rutina».

Después de regresar de Dubai notaba cierto malestar en la garganta. En un principio pensó que era por los contrastes de temperatura en la capital de los Emiratos Árabes. Luego empezó a sospechar que quizás se trataba de otra cosa. «Sufro mucho de la garganta y me quedo mala enseguida», decía. «Fui a hacerme una PCR porque tenía un viaje familiar con mi familia y di positivo. Parte de mi familia se fue y mi marido se quedó conmigo… Tengo que decir que mi marido (-que no se ha contagiado-) ha estado conmigo todo el tiempo... Tiene el cielo ganado. Quiero dar gracias a las personas que trabajan en la sanidad primaria, en los consultorios», ha relatado Belén a Carlota Corredera cuando le ha preguntado por sus días enferma. «Lloré porque me preocupé».

En su regreso al plató de su programa, Belén también se ha pronunciado sobre la salida de Paz Padilla. Esta se produjo tras su encontronazo con ella, por lo que ha querido aclarar que ella no ha tenido nada que ver en su cese: «Quiero que quede claro que lo de Paz no ha sido por culpa mía».