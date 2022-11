Este viernes 25 de noviembre, amanecíamos con la triste noticia del fallecimiento de Bernardo Pantoja, padre de Anabel Pantoja y hermano de Isabel Pantoja. A los 68 años de edad, el progenitor de la colaboradora de televisión fallecía a causa de las complicaciones derivadas de la enfermedad que padecía, diabetes, y que le ha llevado a pasar casi todo un año en el hospital. Unos momentos muy complicados en los que Anabel Pantoja contó con el apoyo de los suyos. Incluida Belén Esteban. La de Paracuellos del Jarama no dudaba en desplazarse el sábado a primera hora de la mañana a la capital hispalense para estar junto a su amiga y compañera en el último adiós de su padre.

Belén Esteban, muy molesta con la emisión en directo de ‘Sálvame’ en el tanatorio de Bernardo

Un último adiós que no estuvo exento de polémica. Ya el viernes, una vez abierta la capilla ardiente en el tanatorio de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, se vivieron momentos muy tensos. Desde el desmayo de Magdalena, tía de Bernardo, después de que la madre de Anabel se enfrentara a ella o incluso un grave altercado dentro de la sala que podría haber terminado incluso con la policía presenciándose en la capilla ardiente. Un último adiós a Bernardo Pantoja que emitió en directo ‘Sálvame‘ y por el que Belén Esteban, una de sus colaboradores estrella, ha sido muy crítica.

Belén Esteban se ha mostrado muy molesta con todo lo que ha emitido el programa en el que trabaja. «Vengo triste y vengo aquí a defender a mi amiga. Yo de Isabel Pantoja no porque no me voy a meter ahí porque no sé pero yo vengo a defender a mi amiga Anabel Pantoja», ha comenzado diciendo visiblemente enfadada. «Vengo a contar lo que he vivido y creo que soy libre para decir que el viernes viendo mi programa, disculparme, pero me avergoncé de mi programa, ‘Sálvame’ diario», ha confesado de manera tajante. «Hoy vengo que se me va a poner el azúcar a 300 pero menos mal que tengo la bomba para bajármelo», decía al comienzo del programa.

La colaboradora de televisión no dudó en viajar hasta la capital hispalense para apoyar a su amiga. Quería viajar el mismo viernes pero, la mayoría de los trenes desde Madrid estaban completos, lo que le impidió desplazarse hasta Sevilla el mismo día del fallecimiento de Bernardo Pantoja. Sin embargo, una vez que encontró billete y llegó hasta allí se trasladó hasta el tanatorio donde acudió para apoyar a su íntima amiga. Además, ya aprovechó la presencia de las cámaras para mostrar su enfado con ‘Sálvame’. «Nuestro programa fue un poco injusto con ella», señalaba molesta. Belén Esteban mostró su malestar por los comentarios que vertieron distintos colaboradores durante el programa. «Me parece feo porque Anabel tendrá muchos fallos, pero como hija se ha portado fenomenal. A mí me duele mi amiga», dijo al respecto.

Anabel Pantoja, completamente destrozada por la muerte de su padre

La sevillana tuvo que trasladarse de manera inmediata desde Madrid hasta Sevilla el miércoles a última hora de la tarde. El estado de salud de su padre era «crítico» y las próximas horas eran cruciales. Desgraciadamente, el viernes por la mañana fallecía en torno a las 10.30 horas dejando a una Anabel Pantoja completamente rota. Arropada por su madre, Mercedes Bernal, la colaboradora de televisión se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su vida.