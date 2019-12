Son malos momentos para Belén Esteban y Anabel Pantoja . Las colaboradoras de ‘Sálvame’ siempre se han mostrado como grandes amigas, una amistad que se ha forjado y consolidado en el plató del programa en el que ambas colaboran. Sin embargo, parece que no pasan por el mejor momento y se han mostrado muy críticas la una con la otra.

Y la «culpable» tiene nombre y apellidos: Mila Ximénez. Y es que esta eligió a la sobrina de Isabel Pantoja para que fuera su defensora fuera de la casa de ‘GH VIP’ de cara a la final, que se celebra este jueves, por lo que está dando todo para que sus seguidores la voten y se pueda convertir en la ganadora del maletín.

Por su parte, Belén Esteban se ha mostrado muy crítica con el paso de Mila por el ‘reality’. Ha sido la que ha hablado con dureza de la forma de concursar de la colaboradora, y esto la ha enfrentado con Anabel Pantoja, lo que les ha llevado a no hablarse. Lo que tampoco entendió la prima de Kiko Rivera es que Belén Esteban no participara de una parte del programa en el que todo el mundo se ponía una careta con la cara de Mila.

“Tú me acusaste de que me jorobaba que tú defendieras a Mila, que tú me digas eso… yo respeto a todo el mundo”, le ha reprochado Belén Esteban; “y tú me dijiste un ‘¡Cállate!’ que también me dolió, pero no va a volver a suceder”, le ha respondido Anabel. Parece que esta batalla no se va a solucionar, por lo menos por ahora: «Si se tiene que arreglar, se arreglará y si no, aquí paz y después gloria”, sentenciaba Belén.