Belén Esteban amenaza con demandas a diestro y siniestro, harta del ‘caso Jesulín’

Belén Esteban se ha cansado. No comprende por qué su ruptura de Jesulín de Ubrique, la cual tuvo lugar hace ya 19 años, se haya convertido en noticia de plena actualidad. Pese a ello, ha aguantado el chaparrón y se mantiene firme en su plató de televisión, haciendo quites a las informaciones que le llegan y tratando de no entrar demasiado en el tema para no sufrir las consecuencias que ya le hicieron estragos dos décadas atrás. Por ello, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha anunciado que tomará medidas legales para callar a todos los que hablen más de la cuenta.

Belén Esteban no aguanta más

Día tras día desde hace dos semanas, Belén Esteban ha visto como su pasado ha regresado a su presente, con el temor de que estos dimes y diretes chafen sus planes de futuro. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha aguantado que los motivos de su ruptura de Jesulín se convirtiesen en noticia. Lo hace en silencio, hablando lo justo y necesario, pero con la idea firme de no permitir que esto se alargue tanto como para que le genere problemas en su boda.

La persona a la que más quiere

Belén Esteban ha explicado que no tendría problemas en poner los puntos sobre las íes sobre la cuestión del padre de su hija, pero Andreíta prefiere que se guarde silencio. Su hija no quiere que se hable más del tema y Belén ha optado por respetar el deseo de su hija y callar.

Los audios de Jesulín filtrados por Diego Arrabal

Este renacer de su ruptura ha venido propiciada por la publicación de unos audios grabados supuestamente a Jesulín de Ubrique. En ‘Sálvame’ han hablado largo y tendido de estos audios, pero han optado por no enseñarlos. En ellos, el torero aseguraría que Belén Esteban jamás fue expulsada de Ambiciones, como así asegura ella desde hace 20 años: “Yo no la he echado, pero ya no quiero que vuelva”, aseguran que son sus palabras.

Lo que más ha cabreado a Belén Esteban

De todo lo que se ha dicho en los últimos días, lo que más ha molestado a Belén Esteban es el hecho de que se asegure que ella terminó una discusión supuestamente tirando cuchillos al aire. “Bueno, pues un día me tiró…”, se escuchaba decir. Belén, aquí se ha plantado: “Es alucinante, parezco esa gente del circo”.

Belén reta a Jesulín a contarlo todo

Diego Arrabal ha sabido jugar con la información que tiene en su poder. Sabe cómo contarla sin que sus palabras den motivo a problemas judiciales. Aun así, el hecho de que no se publiquen los audios también salvarían a Jesulín de posibles acciones legales por parte de la colaboradora. Con ello, Belén le ha retado: “¿Cómo puedes tener tanto morro? Si hubiera hecho eso, haberme denunciado. No tienes vergüenza. ¡Qué suerte tienes! No vas a ser un hombre en tu vida si fuera verdad, tenlos y habla”.

El tenso regreso de Laly Bazán

Aunque la intención de Laly Bazán no era entrar de lleno en este nuevo conflicto entre su sobrino, Jesús Janeiro, y su ex Belén Esteban, sus palabras han hecho estallar a la colaboradora: “Que nos deje en paz”, pide la tía del diestro. Belén, ante esta queja, no ha podido quedarse callada y finalmente ha lanzado su amenaza.

Belén Esteban, dispuesta a demandar a todo el mundo

Al menos sí a los que hablen de más sobre el ‘caso Jesulín’. Belén Esteban no tendrá reparos en demandar a aquellos que sigan haciendo que crezca la polémica: “Esto se está yendo de madre. Y no lo pienso permitir, porque yo también tengo familia, como todo el mundo. Mi historia la sabemos él y yo. ¿Qué tiré cuchillos? Eso es alucinante. Al próximo que diga algo sobre esto tiro para adelante, que tengo un buen bufete de abogados.

¿Demandará a Laly Bazán por sus palabras?

Al parecer, Laly Bazán será la última persona a la que Belén Esteban le permita hablar sobre los motivos por los que salió de Ambiciones y rompió con el diestro: “A esta pobre señora no la demando porque es una pobrecita y no tiene nada”, adelanta, a la vez que añade que “a la próxima persona que vuelva a insinuar que he hecho algo así, la demando”.

