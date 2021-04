«Mala defensa se ha hecho Lequio al decir que no tiene ninguna denuncia porque él sabe lo que ha pasado», asegura la colaboradora.

Las declaraciones de Antonia Dell’Atte sobre los supuestos malos tratos que recibió de su exmarido, Alessandro Lequio, han despertado una oleada de comentarios en las redes sociales y en televisión. A raíz de la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir con vida’, la italiana se ha posicionado a favor de Rocío Carrasco, así como de todas las mujeres maltratadas.

«Han muerto mujeres porque no han tenido testimonios. Es increíble esta lacra. ¡Tiene que cambiar esta ley! A la gente que va a televisión y aporta pruebas se la tiene que apoyar», añade. «Yo he tenido la gran suerte de que los jueces me han creído», explicaba Dell’Atte hace 24 horas. «Tenías que ponerte de rodillas y pedirme perdón a mí primero por haberme maltratado y a todas las mujeres que has engañado a la audiencia. ¡Eres indefendible! Te he perdonado mil veces. ¡Decir que a ti no te han condenado! ¡Tienes que darme las gracias! Mira un poco dentro de ti mismo. Cúrate tu agresividad, tu violencia. Estas cosas que él sabe muy bien que yo he sido artífice de unir a los hermanos y al padre», sentenciaba.

Este martes, Belén Esteban se ha pronunciado sobre las declaraciones de la exmodelo. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha compartido con la audiencia de Telecinco su indignación ante las palabras de la ex del colaborador televisivo. «Con esto de Antonia Dell’Atte que os juro que no me acordaba… muy mala defensa se ha hecho Lequio al decir que no tiene ninguna denuncia porque él sabe lo que ha pasado. ¡No puedes atacar a Rocío Carrasco!», ha lamentado la de Paracuellos del Jarama.

La madrileña ha contado que cuando escuchó a Rocío Carrasco decir que «perro no come perro» haciendo referencia a Alessandro Lequio «enseguida mi cabeza se fue a eso y enseguida empecé a ver cosas». Asimismo, ha aclarado: «Yo he trabajado en ‘El programa de Ana Rosa’ y en contra de Lequio no absolutamente tengo nada, pero es muy fuerte todo lo que estoy escuchando. Me he quedado muy alucinada con las declaraciones de Antonia Dell’Atte. No pensaba que hubiera llegado a tanto, que hubiera llegado a los juzgados y todo».

Antonia Dell’Atte: «Siempre he dicho la verdad»