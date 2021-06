«La madre está encantada, pero hay otra gente que no está encantada», ha explicado la colaboradora al hablar del yerno de Guti y Arancha de Benito.

El pasado martes, Zayra Gutiérrez volvía a acaparar los titulares a raíz de los comentarios que se han hecho sobre su novio, Miki Mejías, en televisión. Y es que una exnovia del joven aseguraba en ‘Sálvame’ que la actual pareja de la ‘influencer’ no es trigo limpio, que es un “nini” y un “celoso compulsivo”. La hija de Guti y Arancha de Benito salía en su defensa alegando que su chico cuenta con el apoyo de su familia y que gracias a su amor y apoyo ha abandonado las viejas y polémicas costumbres del pasado. «He dejado la mala vida que tenía antes», revelaba.

En su alegato a favor de su pareja, la hija del exfutbolista del Real Madrid aseguraba: «No me he podido encontrar a mejor persona, mi familia le adora. Creo que si todo mi entorno está tan feliz y tan contento no es tan malo. ¡Es que es un 10 de persona!». Y destacaba que ha jugado un papel fundamental en su paso hacia una vida más sosegada: «La he cambiado yo gracias a esta persona que me dice: venga, gordita, que no puedes seguir así».

Las palabras de Zayra contrastan con lo que ha contado Belén Esteban. La colaboradora ha confirmado que, en efecto, Arancha de Benito, ha dado el visto bueno a la actual relación de su hija. Pero ha dejado caer que no es oro todo lo que reluce. «La madre está encantada, pero sé que hay otra gente que no está encantada«, ha comentado desde su sillón de Telecinco. «Ayer la llamé y le puse unos whatsapp», añadía. «Sé que hay gente que está preocupada».

También Arancha de Benito se ha pronunciado sobre el nuevo novio de su hija, que vive con ella en Londres. Está tranquila, porque sabe que «están felizmente enamorados y tranquilos, como madre es lo que a mí me importa”. Lo único que le preocupa es el exceso de impulsividad de su hija con los medios de comunicación. «Tiene 20 años y todavía es inmadura. Ser un personaje público tiene muchas cosas buenas y lo mejor es no entrar al trapo… Yo siempre estoy atenta a todo, soy madre”, ha señalado.