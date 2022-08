La incorporación de Víctor Janeiro a ‘Pesadilla en el paraíso’ ha sido una sorpresa para todos menos para su mujer, Beatriz Trapote. Nada más hacerse pública la noticia, todas las miradas se ponían en la persona que lleva compartiendo su vida con él desde el año 2007. ¿Será la encargada de defenderle en plató? ¿Supondrá la participación de Víctor en el nuevo reality la vuelta de Beatriz a los platós? ¿Por qué ha aceptado ahora? Son demasiadas las dudas que se quedaban en el aire. Justo por eso, tras confirmarse la presencia del torero, SEMANA habla en exclusiva con la periodista que nos atiende encantadora y muy contenta: “Estoy feliz, el programa está hecho para él”.

Abandonó la televisión en el año 2013 y, desde entonces, se ha prodigado muy poco por los platós. Recientemente, ha protagonizado un acercamiento con la que fuese su cadena, acudiendo junto a su marido en diversos programas. Y es que, tal y como ella nos confiesa, “le gustaría hacer más cosas de lo suyo”. La pregunta en este punto es clara: ¿Aprovechará Beatriz la participación de Victor para volver a la televisión?. Ella lo tiene muy claro y se muestra segura. Apoyará a su marido por encima de todo, pero no será su defensora en los debates: “Va a estar nuestro amigo David, que me estuvo defendiendo en ‘Supervivientes‘. Yo vivo en Cádiz, tengo tres niños pequeños, mis negocios de manicura, una cafetería… Tengo que quedarme a cargo de todo y no me puedo comprometer para ir todas las semanas. Aunque evidentemente algún día iré. Cuando pueda y cuando haya algo importante, yo estaré ahí apoyándole al 100%”, dice la periodista, dejando claro que su presencia en el debate del programa no será tan habitual como muchos se apresuraban a vaticinar.

Su faceta de influencer ocupa la mayor parte de sus ratos libres y es que durante la pandemia abrió su cuenta de instagram (@beatrapote), que acumula a día de hoy casi 100.000 seguidores: “El Covid trajo un cambio en la gente, se busca más el buen rollo. Estoy súper contenta con mis seguidores, porque son reales. Lo pasamos muy mal en la pandemia y abrí mi cuenta, como apoyo a los autónomos y a los emprendedores, una abanderada”, relata, confesando uno de los motivos que han llevado a Víctor Janeiro a participar el el reality. “La pandemia ha hecho mucho daño a todos los autónomos. Lo hemos pasado muy mal y lo estamos pasando muy mal, hay muy pocas ayudas. Han sido dos años durísimos, de pérdidas. Tenemos tres hijos y hay que alimentarlos”.

«La primera periodista que él vio cuando llegó de ‘Supervivientes’ fue a mí

Si corres a tu kiosco y compras el último número de SEMANA (o descargando la versión online AQUÍ), descubrirás estos y muchos otros temas de los que tuvimos la oportunidad de hablar con Beatriz Trapote. Además, en el interior de la revista accederás al motivo exacto que llevó al torero a participar en el reality y al vaticinio de su propia mujer sobre el devenir de su concurso. Su fichaje han sido uno de los que más han sorprendido, ya que llevaba sin participar en un reality de convivencia desde el año 2005, cuando se alzó con la victoria de Supervivientes en Antena 3. Una aventura que acabó con una anécdota que, a día de hoy Beatriz recuerda con cariño y que nos relata en exclusiva: “Cuando él vino de ‘Supervivientes’ en 2005 yo estaba trabajando en Europa Press y yo estaba en el aeropuerto esperando a que él viniese. Estuve esperando… yo que sé el tiempo. Él venía de África y yo le metí el típico canutazo con el micro. La primera periodista que él vio cuando llegó de ese reality fue a mí y recuerdo que me dijo “qué ojos más bonitos tienes”. Probablemente, la historia se vuelva a repetir, ya como marido y mujer.