Beatriz Tajuelo ha cumplido uno de los sueños más deseados (e inesperados) de su vida y ha lanzado su nueva colección de zapatos. Un echo que la socialité a querido compartir con SEMANA

La pasada semana se ha presentado, en el hotel The Westin Palace de Madrid, la nueva colección de zapatos que ha diseñado Beatriz Tajuelo para calzados Franjul, un evento en el que SEMANA ha participado de co presentador junto a Anne Igartiburu y en el que, además, hemos tenido la oportunidad de compartir con ella esta ocasión tan especial. La socialité ha luchado mucho para llegar a este momento y quiere que se la conozca como persona y que la gente pueda descubrir que no solamente es la ex de un ex político. La diseñadora nos abre su corazón, en esta sincera entrevista, donde nos explica en qué momento de su vida se encuentra y cuáles son sus sueños para este próximo 2021.



Te vemos muy feliz ¿En qué momento dirías que te encuentras?

Me encuentro en muy momento dulce, estable y centrada en diferentes proyectos que me hacen muy feliz. La vida son etapas, son momentos diferentes y hay que saber afrontar cada uno de ellos con la mejor de las actitudes. Este año 2020 nos ha puesto a prueba en muchos sentidos y todos hemos sufrido las consecuencias de la pandemia, de una u otra manera y creo que debemos saber aprender y sacar lo mejor de nosotros mismos.

Has luchado mucho para llegar a dónde estás

He tenido que ser muy constante y hacer las cosas muy de verdad, ser yo misma en cada momento. No es fácil dejar una etapa y pasar a otra sin consecuencias, pero yo he querido seguir mi propio camino y ser fiel a mis principios y valores. El camino no ha sido un camino de rosas precisamente, pero tengo que decir que he contado con la ayuda de muchas amigas y amigos que me han acompañado en esta nueva etapa y sobre todo con mi familia. En los momentos malos, o en los menos buenos.

Te has convertido en mamá de unos zapatos, ¿qué nos puedes contar de ellos?

La verdad es que ha sido un poco, como un parto. Desde que empezamos a idearlos y planificar la colección a finales de mayo, hasta ahora ha sido una etapa muy bonita. Crear un nuevo proyecto en las circunstancias de este 2020 tiene mucho mérito y no es fácil. Pero yo he sentido muy segura y arropada por mis amigos de Calzados Franjul y lo hemos conseguido. Además, los zapatos tienen nombres de dos niñas y dos niños: Aitana, Amelia, Leo y Marc. El zapato Aitana, lleva el nombre de mi sobrina y los otros nombres son de niños muy especiales para mí.He querido darles estos nombres para imprimirles de la fuerza, la alegría y la verdad que tienen los más pequeños.

¿En qué te has inspirado?

La vida y las propias vivencias son la inspiración más fuerte. He querido que los zapatos fueran ponibles por mujeres reales, que saben lo que quieren en cada momento. Tenía claro que este año había que poner el acento, en la VIDA con mayúsculas, en poder celebrar lo que tenemos. Hemos perdido muchas cosas, pero lo sano es pensar en que lo permanece, en lo que queremos, en lo bueno que hay a nuestro alrededor.

¿De dónde nació tu pasión por el calzado?

La verdad es que desde siempre he sido una forofa de los zapatos, creo que son el complemento ideal.

En la presentación te hemos visto muy emocionada ¿Cómo has vivido todo?

Ha sido una semana final muy intensa y emocionante por diferentes motivos, por un lado, por ver hecha realidad la colección de zapatos y luego por poder presentarlos ante más de 100 personas. Todo lo hemos hecho con las medidas de seguridad previstas, se juntaron tres de los salones del Hotel para mantener las distancias, etc. Estamos súper felices por el resultado y yo lloré de emoción antes, durante y después del evento. Además, pude reencontrarme con amigas y amigos muy importantes para mí para que vinieron desde Asturias, Menorca, Barcelona, Ciudad Real, etc.

Una de las presentadoras ha sido Anne Igartiburu, ¿qué ha significado para ti su presencia en el escenario?

La verdad es que he tenido unos presentadores de lujo, sin lugar a duda contar con el apoyo de Anne Igartiburu me ha hecho mucha ilusión y ha sido un gran regalo. Además, hizo un gran esfuerzo pues vino con una pequeña lesión en el pie y eso demostró su gran profesionalidad y gran corazón. He tenido dos padrinos excepcionales. Fue una presentación donde hubo risas, emoción verdadera, lágrimas y mucha verdad y amor por el trabajo bien hecho.

¿Conocíais a Anne de antes?

Tuve la suerte de coincidir con ella como miembros del jurado en la Pasarela Flamenca de Granada y la verdad es que tuvimos muy buena sintonía y hemos seguido manteniendo trato. Es una mujer excepcional, muy inteligente y con un corazón inmenso. Me gusta mucho de ella su capacidad de seguir aprendiendo, formándose y su gran labor divulgativa.

¿Cuál será tu próximo proyecto?

Estoy trabajando en diferentes proyectos relacionados con la moda, desde hace años que me gusta mucho pintar y estamos viendo como trasladar esos oleos al mundo textil. Por otro lado, sigo muy involucrada con el barrio de Las Letras, con la Asociación Las Letras Street, para dar a conocer todo el gran contenido cultural, comercial y artístico del corazón literario de Madrid.

¿Qué sueño te gustaría alcanzar?

Soy soñadora y a la vez muy realista, creo que los sueños son muy importantes, sin perder el contacto con el suelo, con la vida cotidiana. Estoy contenta con el resultado de mi página web donde cuento y recomiendo cosas que me gustan entorno a la artesanía, a los viajes, a la moda de calidad. Soy gran defensora del made in Spain, creo que debemos saber valorar todo lo que tenemos y darle la mayor visibilidad posible.

¿Cómo te gustaría verte en un futuro?

Me gusta verme en el presente, la vida me ha enseñado que las cosas pueden cambiar de un día para otra y a veces una no es la protagonista de esos cambios, pero le afectan directamente. Por eso me gusta trabajar por el futuro, no sólo imaginármelo… el futuro se construye día a día, con esfuerzo, dedicación y pasión. Eso de la canción “alma, corazón y vida…”.Yo me veo feliz y realizada hoy y espero que en el futuro seguir cumpliendo sueños, alcanzando metas….