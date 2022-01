Este fin de semana, Bárbara Rey se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para hablar largo y tendido sobre su relación con Edmundo Arrocet, una amistad especial que se encargaron de confirmar a SEMANA en exclusiva. En medio de su charla con Jorge Javier Vázquez, la exvedette también se ha pronunciado acerca de la situación por la que atraviesa el rey Juan Carlos y se ha llevado las manos a la cabeza al hablar de la propuesta de Joan Baldoví de que acudiera al Senado a comparecer sobre su presunta relación con el monarca.

Aunque no ha querido entrar en detalles sobre el rey Juan Carlos, Bárbara Rey sí ha querido manifestar su deseo de un pronto regreso a España. La invitada a ‘Sábado deluxe’ reconoce que no entiende el trato que le están dando los medios de comunicación e insite en que se le recuerde por las cosas buenas que ha hecho por el país. «Los medios se están pasando con él, creo que debería volver«, comenta.

Sobre las cuentas pendientes que tiene el padre del rey Felipe, la invitada al programa de Telecinco ha admitido que no es conocedora de las cosas que ha hecho mal y por eso prefiere recordar todo lo bueno que ha hecho por el país. «Soy partidaria de que él vuelva, os estáis pasando en la forma en la que le estáis tratando, es como si hubiera caído en saco roto y hay que recordarlo. Con el rey emérito al país le iba mucho mejor», admite.

Bárbara Rey responde a Joan Baldoví

El pasado mes de diciembre, Joan Baldoví, diputado por Compromís en el Congreso, proponía que Bárbara Rey acudiera al Senado para comparecer sobre su presunta relación con el rey emérito y sobre un posible chantaje al que la vedette habría sometido a la Casa Real. Sobre este polémico asunto, la madre de Sofía Cristo no ha dudado en contestarle de forma directa: «Ese señor ha asegurado que a mí se me ha pagado con fondos reservados por mantener en secreto una supuesta relación con el rey emérito pero no me voy a callar, me da igual que sea político, pienso ir a por quien sea».

De la misma forma, Bárbara Rey no ha dudado en plantearse demandar al diputado por afirmar «una cosa que no es cierta» e insiste en que deberá demostrar que ha mantenido una relación con el padre del rey de España. «No porque sea político me voy a quedar de brazos cruzados», sentencia. Sin embargo, María Patiño echaba la vista atrás y le recordaba cuando fue perseguida y le tenían pinchados los teléfonos. «Parece que se te olvida que fuiste tú la que dijo que te tenían amenazada de muerte a ti y a tus hijos, a ti se te ha acusado de chantajear a la Casa Real guardando silencio a cambio de dinero de los fondos reservados y a eso tienes que contestar«, comenta la presentadora de ‘Socialité’.

Así está su relación con Edmundo Arrocet

Bárbara Rey no está con Edmundo Arrocet y se siente engañada y decepcionada por el humorista. La exvedette confirma que se llegó a ilusionar a raíz de las largas conversaciones que mantenía con el exconcursante de ‘Secret Story’. Unas conversaciones que distaban mucho de la idea que tenía ella de él a raíz de todos los comentarios que había escuchado a lo largo de los últimos meses. «No me ha hecho daño porque no hemos tenido una relación de mucho tiempo«, afirma.

Considera que el humorista es un hombre encantador con el que puedes pasártelo muy bien, aunque se siente decepcionada por algunas de las cosas que ha visto de él. Ambos comenzaron a tontear y a tener más relación a raíz del paso del humorista por ‘Secret Story’, aunque insiste en que ya guardaban una estrecha relación en el pasado.»Edmundo desapareció de repente. No soy tonta y a nivel sentimientos soy sensible. En algunas cosas Bigote me ha decepcionado. Seguirá siendo mi amigo, pero ya no será como antes», comenta.

Sobre la noche que pasaron juntos para despedir el 2021, Bárbara Rey cuenta que mantuvieron relaciones íntimas, aunque el humorista acabó durmiendo en otra habitación. Eso sí, no ha querido entrar en detalles: «No hace falta hacer el amor, se pueden hacer otras cosas… Algo sí pasó, pero yo esperaba más después», recuerda.