Lydia Lozano ha vivido este viernes su tarde más amarga después de enterarse en directo que este sábado Al Bano se sentará en el ‘Deluxe’. Los viejos fantasmas del pasado han vuelto y la periodista ha dejado claro que no está dispuesta a entrevistar al cantante por mucho que él no haya vetado a nadie. Tras su desconsolado llanto, el italiano ha respondido y ha vuelto a arremeter contra la colaboradora.

Vídeo: Europa Press

Al Bano se sentará este sábado en el ‘Deluxe‘ para responder a Patricia Donoso y al supuesto romance que ambos mantuvieron durante tres años. El italiano deja claro que no conoce a la abogada e insiste en que lo que cuenta le parece «la misma historia que pasó con Lydia Lozano que se inventó algo absurdo e inaceptable«. Cansado de que hablen de él, el cantante vuelve a hacer hincapié en el daño que le hizo la colaboradora en el pasado y deja claro que no está dispuesto a perdonar. «Fue una historia sin pruebas, sin base, sin nada. Esta mujer instrumentaliza un hecho de este tipo para hacer dinero», prosigue. Vea el vídeo para conocer de primera mano las palabras de Al Bano.

Este viernes por la noche, Lydia Lozano ha estado a punto de no acudir a su cita con el ‘Sálvame Mediafest’ debido al profundo malestar que le ha causado conocer que Al Bano visitará este sábado el ‘Deluxe’. Su llanto desconsolado ha conmovido a Jorge Javier Vázquez, quien ha confesado que se ha emocionado viendo a la colaboradora. «Si Al Bano no veta a ningún colaborador es que han pasado los suficientes años para acabar dándoos, como mínimo, la mano«, aseguraba el de Badalona. Lydia Lozano se ha venido abajo al escuchar las palabras del presentador y ha confesado que no entiende el motivo por el que sigue de forma permanente en la mente del cantante.

Lydia Lozano sabía que Al Bano podía visitar el programa

A pesar de que le ha pillado por sorpresa la visita de Al Bano, en el fondo sabía que podía darse esa situación. «Me da igual que me despidan, pero yo no me voy a sentar con Al Bano. La peor noche que he pasado en televisión fue la que se me propuso un cara a cara con Al Bano y él me rechazó. Yo comprendo el daño que le he hecho, pero yo no voy a pedir más perdón. No voy a hacer un circo: ni me voy a sentar, ni me voy a arrodillar. Yo mañana no me siento con Al Bano. Lo siento. Asumo el despido. Han sido años pidiendo perdón y en todos los titulares nombrándome. Sabéis que a todo digo que sí, pero no me voy a sentar con Al Bano», aseguraba la colaboradora.