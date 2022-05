«CHALLENGE. Llevo 2 años compartiendo mi dolor con todas vosotras, y a veces me dan ganas de pediros perdón. Pero os agradezco de corazón que me acompañáis en mi duelo.❤️ Por eso hoy quería que os rierais un poco, como lo consiguió mi @armandoraul conmigo en Ibiza al intentar hacer este baile que nos salió tan DESASTROSO 😂😂😂 Si aguantáis hasta el final veréis que después de 1 millón de intentos CASI lo conseguimos!!! Pues nada, a ensayar todo este finde que viene y me etiquetáis para que os vea!!! 😜 #ibiza #baile #challenge #desastroso«, ha escrito pidiendo perdón a todos sus seguidores por la tristeza que ha compartido estos años.