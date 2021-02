Las hermanas Salazar han contado sus divertidas anécdotas ligando a través de apps de contactos. «A mí me gusta que sea directo. ¡Si quiere traca traca, pues traca traca!», ha revelado Toñi.

Toñi y Encarna Salazar han visitado ‘El Show de Bertín’ para hablar sobre su último disco, ‘El secreto’, que grabaron antes del confinamiento y ha ido viendo la luz en los meses de encierro. Un trabajo del que se sienten orgullosas. «Es un disco que es maravilloso, nos encanta a las dos. Es un disco que está hecho a nuestro gusto», ha contado Toñi. «Grabamos un disco que se llama ‘El Secreto’ y vino la pandemia y dijimos ‘tenemos que sacar el disco como sea’ y fuimos sacando los singles.

En su entrevista con Bertín Osborne, las Azúcar Moreno han contado sus divertidísimas anécdotas con las plataformas para ligar. «Estamos muy mal, malamente, fatal… bueno, hace poco he ligado con uno del Facebook ¿vale? pero me da cosa, solamente hemos estado whatssapeando», confesaba Toñi. «He empezado a ligar por Facebook».

Pero también se ha pasado al Tinder. «En el confinamiento me he dado cuenta de que no puedo con los hombres que bailan demasiado, los que hablan mucho o los que sean demasiado bromistas», ha apuntado. En los más de tres meses de encierro en casa tuvo tiempo suficiente para darse cuenta de que tenía tiempo de probar suerte con el ligoteo online. Aunque nunca le faltó entretenimiento durante su encierro en casa: «En el confinamiento no he hecho nada. ¡Comer y mirar por la ventana! Hago mis cosas. Me gusta mucho fregar y limpiar. Me distraía a mi manera. Soy muy imaginativa y me invento cosas para pasármelo bien», decía.

«De vez en cuando un meneíllo está bien»

Encarna, por su parte, ha explicado que lo de las plataformas no va mucho con ella. En su caso, prefiere las conquistas más tradicionales. «Una vez me dijiste: ‘Encarna, métete en ‘Kinder’…. o Tinder. Una red para ligar. Ella quería que nos pusiéramos en esa cuenta para ligar las dos. Me dice: ‘Te tienes que poner tú también’. Porque ella me conoce y sabe que yo por ahí no entro. Yo le dije: ‘Te apuntaste tú», contaba.

Toñi ha puntualizado que quien la animó a usar Tinder fue la mujer de su hijo. «A mí mi nuera me dijo: ‘Toñi, tú estás muy sola. Tienes que buscarte un hombre. Y yo le dije: ‘No es que lo necesite, pero de vez en cuando un meneíllo está bien’. Y me metí». Así fue cómo empezó su periplo por el complejo universo de las apps de contactos. Para salvaguardar su intimidad, su nuera colgó las fotos, pero de espaldas para que no se la reconociera…

Para Toñi el problema no es ser un personaje conocido: «El problema es que yo como soy tan exigente a mí me va a costar la vida. Cuando comencé a ronear, lo primero que pregunté es: ‘Te gustan los chicos o te gustan las chicas? Yo soy directa. Por eso quise saber: ‘A ti qué te gusta, la carne o el pescado?’. Que a veces me estoy liando yo con la carne y el pescado… Porque, ¿qué es la carne?». En su experiencia en Tinder, Toñi Salazar se ha encontrado de todo: «Hay gente muy rara». Pero sabe que para encontrar al príncipe azul a veces hay que besar a unas cuantas ranas. Por eso no desiste en su empeño de encontrar a su media naranja en la nube.

«Me quisieron meter de cabeza. Yo si quiero ligar ligo de otra forma. Eso no me gusta», se lamentaba su hermana. «¡Pues dime tú con el confinamiento cómo vamos a ligar! ¡Que los años pasan!«, replicaba Toñi. Y es que Encarna sigue sin estar convencida: «Prefiero que pasen sin alguien que no me gusta o con alguien que merezca la pena. Pero tengo que conocer a la persona. Esto de estar ahí sin saber con quién vas o sin saber quién es, perdona, pero no».

Toñi Salazar revela su vida íntima: «A mí ya se me ha olvidado»

Toñi, con mucho sentido del humor, ha revelado los sinsabores que se ha llevado durante su uso de Tinder. Lo típico: ver una foto de perfil que luego no se corresponde con la realidad. «Yo vi una foto y pensé qué buena presencia, pero luego te mandan la foto de verdad dices: ¿Cómo? No, hijo no. ¡Antes muerta!», detallaba, con mucha gracia.

«Yo quiero que tenga un hombre a su lado», insistía Toñi, quien no ha dudado en revelar que lleva mucho tiempo sin tener sexo. «Al final voy a apartar a mi hermana… Yo llevo muchísimos años y a mí se me ha olvidado completamente… ¡Yo ni me acuerdo! Y cuando lo encuentre me va a dar una vergüenza que no sé si voy a poder».

«Yo una vez fui a cenar con un chaval, el chaval maravilloso y luego fuimos a un garito y se pone a bailar como si no hubiera un mañana y le dije: ‘¿Qué te ha pasado?’ ¡Pues me fui a mi casa!», narraba. A sus 57 años, prefiere un hombre que vaya al grano: «A mí me gusta que sea directo. ¡Si quiere traca traca, pues traca traca! De físico me gustan guapos, buen mozo, pero sobre todo ese punto golfo, canalla».