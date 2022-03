Joaquín Prat se ha pedido unos días en ‘El programa de Ana Rosa’ para cumplir un sueño. El presentador de televisión está grabando una de las entregas del programa de Jesús Calleja, ‘Planeta Calleja’, que le ha llevado hasta las islas Azores. Como no podía ser de otra manera, han compartido con todos los seguidores del programa algunos de los momentos que están viviendo en este espectacular lugar.

«Qué tío más feliz @joaquinprat así da gusto viajar! esta disfrutando como un niño en este paraíso de @visitazores«, ha escrito Jesús Calleja junto a un vídeo en el que enseña algunos ratitos de charlas o risas que han tenido en los parones de las grabaciones de la entrega, que se podrá ver próximamente en Cuatro.

Jesús está aluciando con la actitud de Joaquín y no duda en decírselo: «Tienes una cara de felicidad que de verdad… estás de verdad. Tú no eres actor. Mirad qué cara, lo dice todo», dice en una de las partes del vídeo. Acto seguido, el presentador de ‘Planeta Calleja’ comparte lo tranquilos que están: «Aquí estamos los dos tranquilos, no hay nadie. Estamos en este lago, que era un antiguo cráter», dice.

Joaquín Prat disfruta al máximo su viaje a las Azores

Vídeo: Europa Press.

Joaquín Prat protagoniza en este vídeo un momento de lo más divertido al limpiarle los mocos a Jesús. «Hemos llegado a tal nivel de confianza que le quito hasta los moquillos», dice. Jesús está encantado con Joaquín, que hasta le ha planchado el jersey durante la mañana de ese día. No hay duda de que han hecho buenas migas.

Tal y como demuestran en el vídeo, parece que los presentadores de televisión están recorriendo una de las islas con la bici. Ataviados con sus cascos para protegerse, Jesús y Joaquín están disfrutando de la naturaleza del lugar, pero no dudan en parar de vez en cuando para ver toda la belleza que les rodea.

Están recorriendo la isla en bici para disfrutarla aún más

Joaquín Prat no acudía hace unos días a su programa, lo que hizo saltar las alarmas. Pero horas después se conocía que se encontraba grabando otro programa de Mediaset. Tal y como desvelaba el propio Jesús Calleja en su cuenta de Twitter, él y el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ se encuentran grabando una entrega de su programa, que se emitirá próximamente en Cuatro.

El aventurero iniciaba un vídeo apareciendo en la recepción de un aeropuerto, donde decía que «¡vaya movidón! Todo el mundo está buscando a Joaquín Prat, que no se ha presentado esta mañana. Me lo acaban de decir de la cadena, y vamos a intentar localizarle. Yo, por suerte, le he pillado». Ante estas palabras, el presentador de ‘El programa de Ana Rosa’ aparecía en pantalla diciendo que «nos vamos… ¿Dónde vamos?», pregunta que ahora hemos podido resolver.

