La austera cita de Belén Esteban con su marido Miguel para celebrar su cumpleaños

Belén Esteban cumplió este martes 48 años, una fecha que quiso celebrar de un modo distinto al pasado año. A diferencia del 2020 la colaboradora no se pidió el día libre, sino que fue a trabajar y disfrutó de su cumpleaños junto a sus compañeros. Eso sí, no fue el único plan por el que optó: organizó una quedada muy austera junto a dos personas muy importantes para ella. La de San Blas se desplazó a un bar de su barrio con Miguel Marcos y una amiga y tomaron algunas bebidas en una terraza, algo muy austero que refleja que en su día a día no es de grandes lujos. Eso sí, será este viernes cuando reúna a más de 180 personas en una de las salas más emblemáticas de Madrid, Kapital.

Belén Esteban quiere tirar la casa por la ventana y celebrarlo con una fiesta en su discoteca favorita de Madrid, tal y como te contamos en exclusiva en SEMANA. Si bien tiene pensado posar ante los fotógrafos a su entrada al local, una vez entre quiere olvidarse de las cámaras y disfrutar junto a los suyos. La tertuliana está muy ilusionada y pendiente de cada detalle para que todo salga perfecto, aunque no es la primera vez que elige esta sala de fiestas. En la mayoría de edad de su hija o en otros cumpleaños suyos, Belén ha confiado ciegamente en el buen hacer de quien dirige esta discoteca de siete plantas.

En tan solo unas horas Belén se rodeará de amigos de ‘Sálvame’, familia e íntimos en una fiesta que no pudo celebrar hace unos meses. La pandemia provocó en ella muchos miedos y eso la llevó a soplar las velas solo con su círculo más cercano, sin embargo, esta vez es diferente. Las medidas están mucho más relajadas y sin restricciones a la vista, lo cierto es que Belén quiere vivir al máximo este día. Lo hará en una fiesta que sus invitados serán incapaces de olvidar, en especial, su hija, quien está previsto que acuda al evento para vivir con su madre una cita tan especial.

No obstante, esta fiesta no sirve tan solo para festejar su nuevo año. El objetivo también es brindar por los éxitos que han acompañado a Belén Esteban estos últimos meses y es que desde que se adentró en el mundo empresarial no ha dejado de triunfar. Su marca de alimentos se ha alzado en nuestro país como una de las más vendidas, aunque ella siempre piensa en crecer y seguir innovando. Fue hace tan solo unas semanas cuando lanzó cremas de verduras que también han cautivado al público, una actitud que ha sido muy aplaudida y que, sin duda, le está reportando grandes beneficios.