Hubo un momento en el que Aurora Carbonell, la madre de Kiki Morente, optaba por hacer oídos sordos cuando le preguntaban por la relación de su hijo con Sara Carbonero en algún evento público al que acudía como invitada. Eso fue hace unos meses. Ahora, Aurora no ha dudado en mostrarse más tranquila al hablar de ellos como pareja.

La madre de Kiki Morente reconoce que está llevando muy bien el momento que vive su hijo Kiki Morente al lado de Sara Carbonero: «Muy bien, lo llevo fantásticamente bien, mientras que ellos estén felices, yo estoy feliz». Aunque se muestra cauta, hay una gran diferencia entre lo que decía de ellos hace unos meses y lo que es capaz de decir ahora. Esto hace indicar que la relación está cada vez más consolidada.

El pasado mes de julio reaparecía en un evento y su reacción al ser preguntada por ellos era mucho más diferente. Consciente del revuelo mediático que había provocado la relación entre su hijo y la periodista, Aurora recibía la pregunta que quería evitar. Y su reacción y su respuesta no dejó indiferente a nadie: «No, no puedo hablar, perdóname», declaraba. La madre del cantaor parecía haber recibido la advertencia de la pareja para que no hable de ellos ante la prensa.

Aurora Carbonell opina sobre la relación entre su hijo y Sara

Vídeo: Europa Press.

Ahora ya se atreve a asegurar que los ve muy bien como pareja y que mientras ellos estén bien, ella también. Y es que no hay nada como la felicidad de una madre cuando sus hijos están bien. Y es que Kiki Morente no solo goza de una etapa increíble en el terreno sentimental, también es así en el trabajo. Y su madre no puede estar más feliz.

«Se veía venir, es Morente y encima es un león, es artista, no porque sean mis hijos, pero son los tres artistas y son buena gente. Eso tiene que dar resultado bueno por algún lado, lo lleva bastante bien, yo estoy súper contenta, ha hecho un disco maravilloso, impresionante, con unos sonidos auténticos, pero con el cante», ha comentado orgullosa.

La madre de Kiki Morente ya habla más de su hijo y Sara como pareja

La familia de Kiki Morente está siendo perseguida desde que SEMANA desvelara que el cantaor es la nueva pareja de Sara Carbonero. Hace unos meses, la hermana de Kiki, Estrella Morente, también era preguntada por esta noticia. La reacción de la cantante tampoco pasó desapercibida, ya que pasó con el coche sin querer pararse a hablar con la prensa que estaba allí esperándola.

Isabel Jiménez también tiene algo que decir

Por su parte, el círculo cercano a Sara Carbonero también es preguntado por esta relación. Isabel Jiménez hablaba hace unos días de cómo es Kiki Morente. «Me encanta la música de Kiki, de su padre, de Estrella de toda la vida, es una familia a la que yo quiero mucho hace mucho tiempo», ha declarado. No ha dudado en definirlo profesionalmente: «Profesionalmente me parece un músico con una proyección brutal y con su padre que hace mucha fusión de estilos está sorprendiendo y sorprenderá con la música. Personalmente es un chico maravilloso». Haciendo gala de su discreción y más tratándose de su amiga, Isabel no quiso entrar en si le daría el aprobado a Sara y Kiki como pareja: «Ahí no entro, no te lo diría. Ella está así, feliz, y lo veis vosotros», comentaba con orgullo.