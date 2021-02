Aurah Ruiz ha abierto su propio centro de belleza buscando así la independencia económica. Ella nos revela todos los detalles de esta nueva aventura

Aurah Ruiz está viviendo su mejor momento a nivel personal. Una vez que ha solucionado todos sus problemas familiares con Jesé Rodríguez y su hijo Nyan está mucho mejor, la canaria está encontrando poco a poco la estabilidad. Ahora ha sorprendido anunciando su nuevo proyecto empresarial con el que busca su propia independencia económica y poder ganar su dinero sin tener que depender, sobre todo, de las ganancias del futbolista.

Además, las noticias vienen por partida doble, ya que Jesé fichó esta semana por el UD Las Palmas después de que el pasado 6 de diciembre, cuando el Paris Saint Germain rescindió su contrato. La vida parece sonreírle a la pareja. Ahora, tal y como la propia Aurah ha revelado que ha inaugurado su propio centro de belleza en Gran Canaria.

Aurah Ruiz nos revela como ha logrado llegar a tener su centro de belleza

A través de su canal de MTMAD, la canaria ha contado todo el proceso hasta lograr abrir su negocio. Aurah está muy ilusionada con su centro de belleza: «Estoy muy cansada, pero estoy también muy contenta con todo lo que estoy haciendo. Solo voy a decir que espero que esto me salga bien, tengo mucha ilusión. He puesto mucho esfuerzo en esto», comienza diciendo. Y añade: «Todo lo que he trabajado, porque no os olvidéis que esto es un trabajo y MTMAD también. También todos los realities que he hecho, todos los programas que he hecho y han sido remunerados. No se os olvide que todo eso es trabajo».

Tal y como revela la propia Aurah Ruiz, le ha costado un gran trabajo conseguir crear su negocio: «Lo que os quiero decir es que aunque me hubiese gustado que todo esto me lo hubieran creado de la noche a la mañana, no ha sido así. Esto lo he creado yo, me lo he pagado yo e invertido yo«. La canaria revela que no ha sido un camino fácil pero que tiene la esperanza de «que me salga bien y que vengan todas las chicas al centro. Estoy ilusionada y no voy a permitir que nadie me robe este sueño que estoy convirtiéndole en realidad. No voy a dejar que nadie me eclipse en este momento», confiesa.

Aurah Ruiz ha revelado que este trámite se lleva gestando desde hace más de un año pero que debido a diferentes circunstancias no ha podido llevarlo a cabo hasta ahora. «Javi, que es amigo mío y tiene varios centros de extensiones y uñas me ha traspasado el centro, el fondo de negocio… Yo lo he comprado y me he quedado con el local porque me parece maravilloso donde está. He reformado el local y lo he puesto más a mi modo y he cambiado muchas cosas», ha asegurado la canaria.