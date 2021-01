Aurah Ruiz está viviendo una de las mejores etapas de su vida tras volver con Jesé Rodríguez y así explica en qué punto se encuentra su relación con Jesé Rodríguez.

«Hay cosas en mi vida que han cambiado mucho y ya no es nada igual», empieza diciendo Aurah Ruiz en el que es su vídeo de Mtmad más esperado, sobre todo tras lo ocurrido durante su paso por ‘La Casa Fuerte 2’. Muchos de sus seguidores se han interesado por cómo se tomó la llamada de Jesé Rodríguez al programa: «Su llamada me tranquilizó mucho, porque sí que hubo una conversación antes de entrar, donde quedábamos en algo. Estaba arreglado», explica Aurah sobre cómo vivió su paso por el reality y la llamada del futbolista.

«Tú no sabes, es un arma de doble filo. Sabes que entras y dices una cosa, pero realmente lo que vale es cuando sales de la casa. Al final fue contigo, los dos sentíamos y pensábamos igual, así que todo fue bien», continúa declarando sobre todo lo que ha cambiado en su relación.

«Muchos me habéis preguntado si me sentía especial, porque era la primera vez que había una intervención telefónica de una persona así en la tele. No lo ha hecho nunca por nadie. Me sentí especial, era lo que me merecía. Fue un acto bastante bonito, sobre todo después de lo que había pasado. Me demuestra bastantes cosas», termina diciendo sobre el giro que ha dado la historia.

La llamada de Jesé le demostró muchas cosas

Vuelve a hablar del futbolista cuando hace referencia a los rumores que apuntan a que Jesé podría ir a ‘Supervivientes’. «Eso es totalmente falso, Jesé no forma parte del mundo televisivo, aunque a algunos les gustaría. No lo va a ser. Es un deportista de élite, lo va a seguir siendo. Seguirá haciendo su fútbol y esperemos que le vaya genial. Yo quiero que siga haciendo lo que hace».

Ahora viven juntos

La pareja está pasando un momento tan increíble que no ha dudado en dar el paso de irse a vivir juntos. «Ahora mismo vivimos Jesé, Nyan y yo. Hay cosas que no puedo contar todavía, pero ahora por el colegio del niño, nos queda más cerca mi casa. Estamos aquí los tres, y los fines de semana nos vamos a su casa porque es más grande y más bonita. Por el tema de entrenamientos, por hacer las cosas bien, las terapias de Nyan… estamos aquí en mi casa. El niño está más contento, está súper feliz porque nos ve juntos. Se le nota».

«Mi vida nunca ha sido estable, pero las noches me pesan menos porque nos repartimos. Tengo más tranquilidad, no estabilidad. Él está centrado en el fútbol y ya veremos a ver qué hacemos. Estamos en Canarias, pero tengo los pies en la tierra. La estabilidad me la doy yo a mi misma. Me siento más tranquila. Me pesa menos todo», ha explicado sobre el momento que atraviesa.

«No hay pareja perfecta, todos cometemos errores. Me decís mucho que cómo perdoné una infidelidad. Hay cosas que yo sé que vosotros no saben. Cada uno hace lo que quiere, yo perdono, no olvido. Todos nos merecemos oportunidades», declara sobre las críticas que ha recibido por volver con Jesé Rodríguez tras todo lo ocurrido.

¿Próxima concursante de ‘Supervivientes’?

‘GH VIP’ y ‘La Casa Fuerte 2’ no parecen ser los únicos ‘realities’ en los que Aurah ha querido participar. Muchos de sus seguidores quieren saber si se atrevería a ser concursante de ‘Supervivientes’, a lo que ha contestado rotunda con un sí. «Sí iría. Cuando entré en ‘La Casa Fuerte’ me gustó, pero prefería ‘Supervivientes’. Pensé que entrar en ‘La Casa Fuerte me podía ayudar para ir a ‘Supervivientes’. Sí, porque es la misma productora. Podían ver un poquito más de mí, a Aurah sola».

Su último susto: tuvo que ingresar en el hospital

«Hace poco me intoxiqué en un restaurante. Comí marisco, yo no soy alérgica al marisco, la verdad. Nunca me ha pasado nada ni me he hecho pruebas. Ese día me pasó, me pasó muy fuerte, no paraba de vomitar. Lo pasé súper mal, menos mal que estaba acompañada con mi pareja, que me ayudó mucho.

A las 12 de la noche ya no podía más y acabé ingresada en un hospital. Lo pasé muy mal. No sé si la comida estaba mala, no creo, porque era un buen restaurante. O es que yo me tendría que someter a algunas pruebas de alergia al marisco, cosa que me extrañaría. Luego me recuperé y estoy bien.