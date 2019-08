Aurah Ruiz aclara todo sobre su ingreso en el hospital

Aurah Ruiz vivió uno de los peores momentos después de haber viajado a Madrid por unos días. Y es que la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ tuvo que ingresar en el hospital de La Paz en Madrid sin que desvelara el motivo. Aurah solo compartió una foto desde el hospital, donde la veíamos con una vía.

Pues bien, ahora ha querido aclarar todas las dudas y ha desvelado qué ocurrió para que tuviera que ir al hospital. Lo ha hecho a través de su canal de Mtmad. «Por fin estoy en casa después de un viaje a Madrid de dos días. Quiero explicar por qué estuve tan cansada, el motivo por el que me quedaba dormida…», empieza explicando con el fin de resolver las dudas de muchos.

«La gente me ve en la tele y luego me ve aquí con mi hijo, y lo que no sabe la gente es que para yo estar allí, e irme dos días de la isla, he tenido que hacer muchas noches y muchos días seguidos sin contar con nadie, para que ese fin de semana pudieran ayudarme y se quedaran con Nyan», empezaba diciendo.

Y es que las personas que se tienen que quedar con el pequeño cuando ella se va a trabajar tienen que cambiar sus turnos de trabajo. Esto es algo que ya ha explicado en alguna ocasión. Y es que la enfermedad rara que tiene su hijo obliga a que una persona tenga que estar pendiente 24 horas para controlar su azúcar.

Aurah se sintió muy mal al final del viaje: «Me puse muy malita». También ha querido decir que está mucho mejor: «Me acabo de hacer algunas pruebas y vamos a ver los resultados para ver cómo va la salud», declaraba. No hay duda de que el cansancio le ha llevado a estar mucho más débil, como demuestra ella misma en la primera parte de su vídeo.

Y es que viajó hasta Madrid para estar en el plató de ‘Sálvame’ y demostró estar muy cansada. Sin embargo, es algo que no quiere dejar de hacer, ya que la televisión es una de sus grandes pasiones y siempre que puede acepta la invitación de los programas de Mediaset para hablar de ciertos temas.

Este vídeo ha sido muy esperado, ya que desde que reapareció en ‘Sálvame’, la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ no ha compartido nada en su perfil. De hecho, la última publicación que hizo fue el 12 de agosto, donde mostraba su apoyo a su isla tras los incendios.

