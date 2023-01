Este lunes significaba el debut de Carmen Borrego como directora de ‘Sálvame’. A pesar de la expectación creada y que durante toda la emisión la enfocaron varias veces para ver cómo lo hacía, los datos de audiencia se han mantenido. No ha habido sorpresas. ‘Sálvame’ registraba durante la franja del ‘Limón’ 11,4% de share y 1.217.000 espectadores. Durante la franja del ‘Naranja’, los datos que se registraban eran algo mejores: 13,4% de share y 1.309.000 espectadores. El pasado viernes, este programa registraba más o menos los mismos datos. 11% de share y 1.128.000 durante la franja de ‘Sálvame Limón’ y 12,3% de share y 1.129.000 espectadores en la continuación. Sin sorpresas.

Prime time

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos José Andrés 1.735.000 12,1%

Hermanos ¿por qué te fuiste cuando todo iba mal?

Telecinco

Reacción en cadena 840.000 6%

Para toda la vida: the bachelorette 539.000 5,8%

La 1

Masterchef especial Navidad 1.042.000 9,4%

La Sexta

El intermedio: the very best 729.000 5,1%

El taquillazo Destino oculto 697.000 6,4%

Cuatro

First dates 666.000 4,8%

First dates 1.348.000 9,4%

El chofer de Ruiz-Mateos Ruiz mateos, muy personal 679.000 5,9%

La 2

Ciudades invisibles de la antigüedad El cairo 335.000 2,4%

Días de cine clásico: presentación Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores 519.000 3,8%

Incluye:

– Días de cine clásico: película Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores 516.000 3,8%

Late night

Antena 3

Hermanos 290.000 7,2%

Telecinco

Got Talent España: momentazos 214.000 5,4%

Casino gran Madrid online show 84.000 3,2%

Cuatro

En el punto de mira Cuerpos de ficción 190.000 3,4%

El desmarque de Cuatro 65.000 2,4%

La 1

Cine Super 8 275.000 7,8%

La Sexta

Cine Morir a los 17 191.000 4,8%

La 2

La gran historia de los castillos 216.000 2,2%

Cine Altamira, el origen del arte 122.000 2,3%

Conciertos radio 3 Niño Josele 31.000 1,2%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.002.000 10%

Tierra amarga 1.222.000 12,6%

Y ahora Sonsoles 1.272.000 12,4%

Pasapalabra 2.621.000 21,8%

Telecinco