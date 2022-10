La octava entrega de ‘En el nombre de Rocío’ ha contado este martes con la presencia de Rocío Carrasco en el plató. La hija de Rocío Jurado se ha puesto delante de las cámaras para demostrar con documentación las inexactitudes que se han dicho sobre el periodo que pasó su madre en Houston tras ser diagnosticada de cáncer de colon, enfermedad que provocó su muerte el 1 de junio de 2006. Durante su estancia en Estados Unidos, la tonadillera luchó con todas sus fuerzas para combatir su dolencia, algo que costó una verdadera fortuna. En total, la artista desembolsó 246.589,50 dólares para intentar recuperarse. Según la madrileña, ese dinero salió de las arcas de su madre, no de José Ortega Cano.

«Mi madre no tuvo seguro médico privado hasta un año o dos antes de que le diagnostiquen lo que se le diagnostica», ha recordado Carrasco. «No se lo saca ella, se lo sacan. Me lo sacan a mí, a mis hijos, y se lo sacan a ella. Ese seguro le cubre toda la enfermedad que ella se trata aquí en España. El Hospital Montepríncipe, el monto de la operación… todo lo que ella se hace en España. Ella no tuvo seguro privado nunca en la vida, pero un día alguien le dice: Rocío, hazlo. Y se hace».

«No sé por qué Rosa Benito tiene la necesidad de ir metiendo la pata», se queja Rocío Jurado

«Cuando ella está en Madrid cubre sus estancias en el hospital, las pruebas, todo», ha detallado la hija de la cantante. «En noviembre de 2005 se graba la gala ‘Rocío, siempre’, cuyo objetivo fue sufragar los cuantiosos gastos de la chipionera tenía en el continente americano. «En febrero de 2006, Rocío Jurado paga 246.589,50 dólares. Señores: ¿se hizo la gala para pagar Houston o no se hizo para pagar Houston? A ver si queda claro ya de una vez». Rocío Carrasco ha querido dejar claro que Rosa Benito no ha sido fiel a la verdad al relatar el tratamiento de ‘la más grande’ en la ciudad del estado de Texas: «No sé por qué tiene la necesidad de ir a matacaballo y de ir metiendo la pata».

«Houston es como un expediente X. Primero se dijo que lo paga Ortega Cano. Luego la información se amplía y se dice que Ortega tenía facturas de todo, que incluso había tenido que haber vendido o hipotecar una parte de Yerbabuena para hacer frente a esos gastos. Está que Ortega que lo paga, ortega que hipoteca. Luego está Rosa diciendo que lo he pagado yo con el dinero de la herencia», añadía. «Creo que esa es la totalidad», ha matizado, desmontando la teoría de que el torero participó en los gastos relacionados con el ingreso hospitalario de su madre en Houston.

Rocío Carrasco: «Ortega Cano se veía ensombrecido por la figura profesional de Rocío Jurado»

En su intervención en directo, Carrasco ha recordado que José Ortega Cano «nunca llevó bien» la fama de Rocío Jurado: «Siempre he vivido en un ambiente de rivalidad absoluta. He escuchado un montón de veces decirle a mi madre: José, si eres un torero maravilloso, eres un artista. Pero él siempre se veía ensombrecido por la figura profesional de ella, por el amor que le tenía la gente encima y debajo del escenario. Él era un torero que se debía a su público y no llegaba a aceptar que ella lo eclipsara, pero ella no lo hacía de manera consciente para herirle en su ego o para hacerle daño. Era algo que tenia per se en su naturaleza». Asimismo, ha hablado de los problemas que tuvo el diestro con el alcohol: «Estaba preocupada su familia, estaba preocupada su madre, estaba preocupada mi madre… Se daban situaciones que no debían darse nunca».