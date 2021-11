Kiko Rivera se sentaba en ‘Sábado deluxe’ y, después de aclarar en qué punto estaba su relación con Isabel Pantoja, volvió a arremeter contra su hermana, Chabelita Pantoja, echándole en cara todas las veces que había acudido en su ayuda cuando esta lo necesitaba. Además, el DJ no dudó en sentenciarla y la acusó de ser una «celosa y egoísta». Un día después de su entrevista, Asraf Beno ha sacado las garras por su pareja y no ha dudado en poner a sus sitio al hijo de la tonadillera.

Asraf Beno no oculta su enfado después de haber visto a Kiko Rivera atacar a Chabelita Pantoja. «Me produce mucho enfado, mucha frustración, sobre todo cómo llama a Isa«, deja claro el colaborador de ‘Viva la vida’. Sin embargo, no es lo único que le ha enfadado. El que fuera concursante de ‘GH VIP’ reconoce que no entiende que el DJ hablara de los supuestos «problemas domésticos» que hay entre él y la hija de Isabel Pantoja y por ello ha querido arrojar algo de luz a sus declaraciones.

«Siempre, como dice él, no ha sido. Fue solo esa vez y digo una cosa, él no fue a recoger a su hermana a las tantas de la mañana, no fue así. Que utilice esto para hacer daño a su hermana y a mí… Ayer en el ‘Deluxe’ dijo que tenemos problemas domésticos, estás diciendo lo mismo que dijo Kiko Hernández. Menos exagerado, pero es lo mismo. Igual que a él no le gusta que se metan con Irene Rosales, ¿por qué se meten conmigo?», reflexiona el maniquí.

Por otra parte, Asraf Beno también ha confirmado que Chabelita Pantoja está igual de frustrada por las declaraciones que ha dado Kiko Rivera sobre ella. «No se lo cree. Le han molestado varias cosas, una de ellas que diga que ella se hace la víctima, pero no es así. Él mismo ha dicho que utilizaban palabras xenófobas hacia ella. Así que, por lo que dijo él, en la familia se le trata mal», sentenciaba el colaborador.

Asraf Beno confirma que Kiko Rivera no se ha puesto en contacto con Chabelita

A pesar de que siempre ha intentado mantenerse al margen del conflicto familiar, Asraf Beno ha llegado al límite y ha tachado al discurso de Kiko Rivera de tener muchas contradicciones. El novio de Chabelita Pantoja insiste en que nunca ha tocado a la hija de la tonadillera y reconoce que está cansado que siempre le pregunten por lo mismo. Además, el colaborador de ‘Viva la vida’ ha desmontado al DJ y ha confirmado que a pesar de que este tendiera puentes anoche, no ha llamado por teléfono a su pareja. «Coge, llama… Quieres tirar mierda al novio, a la hermana, y luego quieres que te reciban con los brazos abiertos… Pretende que se le perdone así porque si», deja caer con cierto tono de enfado.