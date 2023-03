Así reacciona Laura Escanes al conocer que Risto lleva a su nueva novia a la presentación de su libro

El 23 de marzo ha sido un día marcado en el calendario para Risto Mejide y Laura Escanes. Ambos tenían dos eventos profesionales importantes en los que eran los protagonistas en la misma tarde y en los que ponían toda su ilusión. Mientras que el primero presentaba su libro 'Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach', la segunda se enfrentaba a un episodio más de su podcast 'Entre el cielo y las nubes' con público en directo. Ambos han estado arropados de numerosos rostros conocidos y amigos que no se han querido perder su éxito y que les ha acompañado. Entre todos ellos ha sorprendido la presencia de sus parejas Álvaro de Luna y, muy especialmente, la del escritor, Natalia Almarcha. La influencer, entre toda la emoción que estaba viviendo en ese momento, recibía la noticia de nuestra mano y nos confesaba para SEMANA en EXCLUSIVA cómo se siente ante este nuevo paso en la vida de su ex marido.

Sonriente y sorprendida reconocía que no lo sabía: "Le deseo toda la felicidad del mundo". Han puesto punto y final a su relación tras siete años de amor sabiendo lo importantes que han sido el uno para el otro. Si esta relación se llegará a afianzar, llegará el momento en que ambas se conozcan. Esto no es algo que preocupe a la joven, que sabe que, llegado el momento, esto va a suceder. "Si tengo que conocerla será porque es importante para él e importante para Roma". Igual que ella está feliz con Álvaro de Luna, su actual pareja, y ha conseguido continuar con su vida, le desea lo mismo a su ex pareja.

"Que sean felices, que Roma será feliz y yo también estaré feliz", confiesa con una sonrisa en la cara. Esta era la primera vez que el presentador de Mediaset aparecía públicamente desde que confesara en un programa que estaba conociendo a alguien más joven. Su hija pequeña es el lazo más fuerte que les puede unir y se han dedicado grandes palabras por ello. Así, el pasado Día del Padre Laura Escanes le mandaba una tierna felicitación a Risto Mejide que así lo demostraba. Esté, a su vez, le correspondía con un agradecimiento lleno de buenas palabras.

Risto Mejide presenta su nuevo libro muy acompañado

Al igual que a Laura Escanes la han apoyado rostros como Dulceida, invitada de su podcast, Risto Mejide también ha estado muy bien acompañado. A su actual pareja se ha sumado el equipo de 'Todo es mentira', el programa que presenta en Cuatro o Edurne, su compañera en 'Got Talent'. También han estado Mariló Montero, Kike Sarasola y su pareja, Natalia Almarcha. En la última entrevista del presentador este reconocía que está de lo más ilusionado, "persigue el mismo objetivo que yo, le gusta mucho la música, leer y ya veremos lo que dure".

Aunque estén en momentos juntos, no quiere que sea señalada: "Quiero respetar mucho algo que necesita, su anonimato". Siente que esto debe ser así porque "me va la relación en ello". La diferencia de edad, como sucede en este caso, no es ninguna barrera entre ellos. Ya con Laura Escanes, con quien existía 22 años de diferencia, quedó más que claro. "Yo estoy bien, soy feliz, y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga. ¿No tienen derecho a enamorarse de quien les dé la puñetera gana?" analizaba.