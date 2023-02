Arropada por el motor de su vida, su familia, así ha celebrado Rosa Benito su 67 cumpleaños. La colaboradora ha soplado las velas en su hogar junto a sus hijos y nietos. Una jornada muy especial que concluía con un concierto de unos de sus artistas favoritos: Falete.

"Tal día como hoy, 4 de febrero, mi madre me parió. Gracias a mis padres por darme los valores que tengo. A mis hijos, mi hermana, mis hermanos, mi familia, mis amigos, por estar siempre a mi lado. Mi vida no tendría sentido sin vosotros", señalaba la protagonista de la jornada en su perfil de Instagram. Y es que como mujer familiar que es, Rosa Benito organizó una comida en su casa en la que disfrutó al máximo de sus nietos. Son ellos su auténtica debilidad como ha señalada en reiteradas ocasiones. Gracias a las redes sociales hemos sido testigos indiscretos de la divertida fiesta que tuvo como uno de los momentos álgidos el instante en el que la cumpleañera sopló las velas de una deliciosa tarta cubierta de fruta. Radiante, muy feliz y animada, así se mostraba la protagonista por esta nueva vuelta al sol.

El plan de Rosa Benito con su hija



Las sorpresas por su cumpleaños no quedaron ahí. Su hija Rosario Mohedano le había preparado el plan perfecto para una tarde noche inolvidable. Ambas son grandes seguidoras de Falete así que no faltaron al concierto que tuvo lugar en el Teatro Municipal José María Rodero de Torrejón de Ardoz, Madrid. "¡Qué mejor regalo que ver a mi Falete!", exclamaba una feliz Rosa Benito en Instagram. No solo disfrutó de la música y el arte del cantante de flamenco, también pudo colarse entre bambalinas y mantener una conversando con el artista. Los tres inmortalizaron el momento con una instantánea que han compartido con sus seguidores.

Rosa Benito lleva unos meses apartada de Mediaset, su último trabajo fue como colaboradora de 'Ya es mediodía'. Un tema que despierta mucho interés entre sus fans. Hace unos meses se especuló incluso con un supuesto veto. Algo que ella desmintió enseguida: "A los que me preguntáis por la noticia de que me han vetado, deciros que no tengo constancia de eso. Lo que sé es que sigue habiendo una muy buena relación y una propuesta de trabajo encima de la mesa".