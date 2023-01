Así gestó Shakira su venganza en forma de canción contra Piqué

Desde que el pasado 11 de enero viera la luz la canción de Shakira 'BZRP Music Sessions, Vol. 53', la artista ha conseguido batir todos los récords. Tras el sinfín de reacciones que generó en un principio ahora se conocen nuevos detalles de cómo gestó la colombiana este tema en forma de bomba contra Gerard Piqué. Algunos de los versos más fuertes tuvieron que ser eliminados. Te contamos el motivo.

El joven compositor Keityn, quien trabajó codo con codo con la artista durante el proceso de creación, ha explicado durante una entrevista en el canal de YouTube 'Molusco TV' que tuvieron que descartarse diversas partes de la letra inicial. "Había cosas fuertes, pero menos concretas de las que están ahí. Ella quería decir cosas, yo la ayudo a rimar, pero en especial ella tenía una lista de las cosas que quería decir y yo creo que todo quedó". Aunque Shakira sí plasmó todo lo que deseaba en la canción, tuvo que modificar ciertas estrofas para evitar acciones legales. "Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas. No quiero entran en detalles, pero cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarlos para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto, sin pasarnos de la raya, pero tampoco sonar como suave".

Las frases que firmó Shakira de la canción

El dardo que la colombiana lanza directo contra Clara Chía, actual pareja de Gerard Piqué, lleva su firma. "Por ejemplo lo de 'Yo valgo por dos de 22' es de ella. A mí nunca se me hubiese ocurrido. Ella es muy dura. Yo solo la ayudé a rimar para que eso pudiera entrar. La idea inicial fue suya, pero luego la encajamos. Shakira sacó el 'clara-mente', que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí", ha señalado Keityn durante la entrevista. También ha reconocido que fue su idea la frase "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", también el juego de palabras "sal-pique". Algo que se sustituyó, ya que se barajó en un principio este verso: "A ese ají le falta más pique".

Conseguir la letra perfecta no fue tarea fácil y llevó al equipo semanas de trabajo. El propio Keityn ha confirmado que es la canción en la que más tiempo ha invertido, incluso estuvo tres días en la casa de Shakira trabajando a fondo. "Yo creo que duramos como dos semanas, Biza y yo diario llamándonos, como que cambiamos, cambiamos esto y Shakira también tirando: 'Yo creo que esto no podemos decirlo, yo creo que cambiamos esto'". Un proceso creativo que dio sus resultados y su éxito fue inmediato logrando 14,4 millones de streams en sus primeras 24 horas en Spotify y alzándose como el mejor debut en la historia en español.

Keityn, quien también colaboró en esta gesta, apoya a Shakira en esta venganza en forma de canción. "Cada uno hace su duelo y supera sus despechos como quiere. Ella es artista, si quiere liberarse de esa manera que lo haga. Estoy completamente de acuerdo. Ella está haciendo música. No está haciendo nada que no sepa hacer". El compositor mantiene una relación estrecha con ella y ha contado cómo ha recibido el boom de su tema: "Yo hablo mucho con ella. Está muy contenta. Obviamente ella no quiere meterse mucho en qué está pasando. Sabe que hay críticas buenas, pero también malas. Trata de desconectar, pero lo que uno alcanza a percibir es que está muy contenta porque la canción va muy bien".