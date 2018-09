Así es la casa que han desahuciado a Julián Contreras Jr. y su padre

Julián Contreras Jr. y su padre han recibido un duro golpe. Padre e hijo han recibido una orden del juez, que se ha hecho efectiva para proceder al desahucio de la vivienda que comparten. Al parecer, padre e hijo llevaban meses sin pagar el alquiler y la situación ha desembocado en este desagradable final.

Julián Contreras Jr. recibió hace apenas unos días una buena noticia, ya que ha sido elegido para trabajar como colaborador del programa ‘Corazón TVE’. Sin embargo, esta inyección de dinero ha llegado tarde, puesto que este viernes procedían a desahuciar la casa en la que vivía junto a su padre en Madrid.

Un nuevo revés que se suma a la vida de los Contreras, que según ellos mismos han relatado, llevan unos años en los que la suerte no ha estado de su parte. No era la primera vez que padre e hijo rozaban el terrible escenario del desahucio, si bien en una ocasión anterior lograron salvarlo in extremis abonando su deuda. Esta vez, no ha podido ser.

Padre e hija abrieron las puertas de su casa a SEMANA hace unos años, la que ahora han tenido que abandonar obligados…