Este lunes 13 de diciembre saltaba la fatídica noticia de la muerte de Verónica Forqué a los 66 años de edad. La mítica actriz había sido hallada muerta en su casa de la calle Víctor de la Serna, en Madrid. Hasta su domicilio se trasladaron los servicios de urgencia del SUMMA 112 sin suerte alguna, ya que no pudieron hacer nada por su vida, ya que ya había fallecido en el momento de su llegada. Horas después, su hija, María, llegaba junto a un juez y la policía con el fin de aclarar las circunstancias de su muerte y estar presente en el levantamiento del cuerpo sin vida. Tras esto, los restos mortales de Verónica Forqué fueron trasladados hasta el Instituto Anatómico Forense donde ha tenido lugar la autopsia de la popular actriz.

Verónica Forqué se habría quitado la vida en su domicilio de Madrid

Desde un principio, las fuentes policiales rechazaban la hipótesis de que una tercera persona estuviera involucrada en su muerte y que había sido la propia actriz quien se había quitado la vida. Ahora, la autopsia determina que efectivamente ha sido así y Verónica Forqué había decidido no continuar con su vida. Además, según una amiga de la actriz no era la primera vez que Forqué había intentado quitarse la vida. Así lo asegura la testigo a las fuentes policiales, que desde el primer momento habían apuntado al suicidio como el motivo de su muerte tras las primeras investigaciones.

La autopsia sentencia que el motivo de la muerte ha sido la «asfixia mecánica», además de que no se han encontrado en su estómago ningún tipo de sustancia o pastillas que hubiera tomado en las horas previas a su deceso. Tal y como adelanta ‘El Mundo’, la actriz no habría dejado ninguna nota de despedida en su domicilio.

La actriz abandonó ‘MasterChef Celebrity’ porque estaba agotada a nivel mental

Los últimos meses no fueron fáciles para la actriz. Tras su regreso a la pequeña pantalla de la mano de ‘MasterChef Celebrity’, tuvo que abandonar el programa debido a que no se encontraba bien anímicamente. Fue la propia artista quien tomó la decisión de dejar el programa culinario para priorizar su salud mental. «La verdad, estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba de cocina por equipos me agoté. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef. Pero esta vez hay que ser humilde y decir ‘no puedo más’, tiro un poco el delantal pero un rato», dijo por aquel entonces. «Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde. Y sino puedo mas, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo’ tú tienes que parar'», añadió. Además, su marcha ha provocado durante las últimas semanas un aluvión de críticas, mensajes hirientes y acoso a través de sus redes sociales.