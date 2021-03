La periodista, amiga íntima del cantante, ha contado que habló por teléfono con él minutos antes del fatal accidente de coche que acabó con su vida.

Esta semana ha sido especialmente dolorosa para la legión de admiradores de ‘Operación Triunfo’ y los cantantes más carismáticos surgidos de este talent musical. La inesperada muerte de Álex Casademunt como consecuencia de un accidente de tráfico, sucedida a última hora del martes, ha conmocionado a todo el país. El catalán, de apenas 39 años, se ha marchado para siempre, dejando a una hija de tres años y a todos sus amigos de ‘OT’ completamente «destrozados» y «conmocionados», tal y como señalaba su hermano Joan.

Hace 24 horas, quienes formaron parte de la vida del catalán le rendían un último homenaje en su funeral. Un acto al que no faltaron muchos de sus compañeros en la primera edición de ‘OT’: Javián, Alejandro Parreño, David Bisbal, Manu Tenorio, Natalia, Chenoa, Geno, Verónica, Gisela, Rosa López, Nuria Fergó y David Bustamante, a quien pudimos ver roto de dolor durante el funeral. También estuvo presente Marta López, amiga de Álex, o la cantante Merche, que su su pareja durante cuatro años, y que apenas podía articular palabra.

«Hablamos de todo», ha contado Ares Teixidó

Han sido muchos los rostros conocidos que han llorado desconsoladamente su pérdida y que aún no pueden creer que Casademunt nos haya dejado. Es el caso de Ares Teixidó. La presentadora catalana ha revelado en el programa ‘Juntos’ de Telemadrid que habló por teléfono con el cantante apenas 40 minutos antes de que perdiera la vida. «A las 20:55 exactamente le llamé. Iba a venir a verme el sábado al teatro y hablamos de todo», ha contado.

.@aresteixido, amiga íntima de Álex Casademunt habló con él 40 minutos antes del fatal accidente. "Me pude despedir diciéndole 'Te quiero'. Me quiero quedar con eso y nuestra amistad". 📲#Juntos207 en @telemadrid👉#DIRECTO▶️https://t.co/39ZKidKMhR pic.twitter.com/IraBvnZkg4 — JUNTOS TELEMADRID (@JuntosTM) March 3, 2021

«Parecía una despedida… Lo más importante es que acostumbro a decir a la gente que quiero que la quiero. Ciando hablas con alguien 40 minutos antes de morir cobra más fuerza ese te quiero final, ese último ‘te quiero», añadía, rota en llanto, la que fuera novia de David Bustamante.

«Apareció en mi vida como un regalo»

La presentadora, de 34 años, ha explicado ante las cámaras que el cantante era una de las pocas personas que la hacía reír. «Era una de las personas más mágicas que tenía en mi vida. Apareció en mi vida como un regalo, siempre lo ha sido. Álex ha sido un regalo para mí. Son muchos años de amistad y las hemos pasado de todos los colores. Álex era mucho Álex. No os imagináis».

Poco antes de revelar su última conversación con Álex Casademunt, Ares Teixidó compartía en las redes sociales una preciosa carta de despedida. «Me he quedado perdida en tu último ‘te quiero’. No soy capaz de abrir los ojos y sentir que esta es la realidad, que el último «T’estimo» que te dije 50 minutos antes de la tragedia será el último de verdad. No soy capaz de comprender que nunca más podré enfadarme contigo, que el dolor de mi boca de reír gracias a ti ahora solo será este dolor en el pecho de llorar por no poder verte», señala Ares junto a una foto en la que aparece apoyada en el brazo de Álex.

«Odio tener que rebuscar tu voz y nuestros momentos en esta pantalla que no me va a dejar volver a acurrucarme en tu brazo nunca más como en esta foto. No soy capaz de comprender que te me has ido, que no volveré a escucharte decirme ‘pequeña’; no sé cómo podremos convivir con esta realidad sin ti, con este vacío y este dolor que has dejado aquí abajo», añade en su escrito.

«Ahora todo se ha quedado oscuro»

«No sé cómo despedirme de ti porque no soy capaz de entender que tengo que hacerlo», destaca. Para ella, el artista era «la luz que abría el camino a la felicidad» de todos los que «tuvimos la suerte de vivir cerca de tu universo, de tu locura, de tu pasión por la vida y de tus abrazos. Ahora todo se ha quedado oscuro, solo hay niebla tras las lágrimas», se lamenta.

Por último, concluye: «Tengo que darte las gracias, por hacer de mi vida más bonita hasta el último momento de la tuya. Gracias, porque eras, eres, y serás siempre… Luz. Descansa, amigo mío».