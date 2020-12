Este martes ha sido el cumpleaños de Curro, el novio de María Jesús Ruiz y ella ha querido felicitarlo con una foto muy subida de tono

El ambiente está caldeado en el perfil de Instagram de María Jesús Ruiz, donde acumula cerca de 250.000 seguidores. Todos ellos han sido testigos de la foto más ‘hot’ que ha elegido la que fuera Miss España para felicitar a su novio, Curro, con quien ha tenido muchas idas y venidas durante los últimos años. Este martes, él cumplía años y María Jesús ha querido felicitarle públicamente con una foto de los dos en la cama y, parece ser, que desnudos… Tan solo tapados con el nórdico, la pareja aparece abrazada sobre la cama.

«Hoy es el cumpleaños de mi compañero de vida , con el que comparto mis momentos más felices y más duros . Con el que he decidido vivir y en el que me apoyo» comienza diciendo sacando su lado más romántico en público. La colaboradora de televisión añade lo siguiente: «Te amo mi vida @ertitocurro por muchos más cumples juntos !!». Tras sus bonitas palabras, añade varios hashtag: «#mimitad #papaelefante #familia #amor #felizcumpleaños #juntossomosmasfuertes #mjruizfans💙💙💙🌍 #mjruizfans #teamo», ha escrito María Jesús Ruiz en la publicación que acumula más de 5.000 ‘me gusta’.

María Jesús Ruiz ha sacado su lado más romántico para felicitar a su novio

A pesar de que no ha sido una relación fácil, la que fuera Miss España ha querido dedicarle unas palabras de amor a su novio, Curro. Una publicación que no ha pasado desapercibida. Sobre todo por la fotografía que ha ido acompañando el texto y que os hemos mostrado anteriormente. Los comentarios no han tardado en llegar. Entre ellos, el del propio cumpleañero, que ha querido agradecerle su felicitación públicamente. «Te amo, todo saldrá bien. No te preocupes eres la mejor madre del mundo, pareja amiga y compañera. Hasta el fuego», han sido las románticas palabras también por parte de Curro.

Los seguidores de María Jesús Ruiz también han querido felicitar a Curro y de paso, piropear a la que ganadora de ‘Gran Hermano VIP’. «Muchas felicidades curro que cumplas muchos mas al lado de esa gran mujer María Jesús 🎂🎂🎂😘😘😘», «Felicidades para tu pareja 🎂, me alegro mucho que esté así de bien disfruta todo lo que puedas y si es con el amor de tu vida mejor que mejor un beso guapa 😘», «Te has dado cuenta…de lo guapa que eres sin pintarte nada…👍» o «Menos mal hija que estas con uno que merece la pena de mirar. Vales mucho para los q tenías a tu alrededor», le han escrito.

Desde que saltara a la luz su relación y las posibles infidelidades por parte de Curro hacia María Jesús Ruiz, la colaboradora ha intentado llevar con discreción su relación y son contadas las ocasiones que ha compartido imágenes junto a él. Sobre todo tan íntimas como la que ha elegido para felicitarle su cumpleaños.