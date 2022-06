¿Terminó Arantxa Palomino con la vida de su tía? Ella lo ha negado hasta la saciedad desde que fuera detenida, al igual que su marido, Luis Lorenzo, no obstante, nadie esperaba que uno de ellos concediera su primera entrevista en televisión. Horas después de que la autopsia de Isabel Suárez Arias revelara que tenía en su cuerpo cadmio 200 veces superior al habitual y 20 veces de manganeso, su sobrina ha hablado frente a las cámaras gritando públicamente su inocencia. Desmiente la gran parte de información dada hasta ahora y asegura que solo veló por los cuidados de su tía, una versión que nada tiene que ver con la de los familiares de esta anciana de 85 años que falleció el 28 de junio del pasado año. Visiblemente seria, ha hablado sobre cómo se encuentra y ha confesado que «necesita decir la verdad».

«Estamos siendo investigados. Existe la presencia unos metales pesados (…) Yo quiero colaborar con la justicia. El resultado no es concluyente y se ha hablado de etiología homicida, pero no se explica por qué se descarta la accidental. Yo sí puedo aportar todos los cuidados médicos que ha tenido mi tía y que a mi tía no se le ha suministrado nada fuera de su medicación. Días antes se le hicieron analíticas. Estoy aquí porque no tengo nada que ocultar», ha dicho Arantxa Palomino en su primera intervención televisiva este jueves. La mujer de Luis Lorenzo ha contado que ha contratado a un equipo de expertos para que sean ellos quien estudien el origen de estos metales pesados. «Esos niveles no pueden vincularse a la muerte. Yo soy la primera sorprendida de que hayan aparecido esos niveles. He encargado a un equipo de profesionales que hagan todas las pruebas necesarias para que no quede el más mínimo atisbo de duda. Mi tía no ha sido envenenada. Esto no ha producido la causa de su muerte. No ha habido implicación por nuestra parte. Vamos a colaborar para aportar todas las pruebas», continúa en ‘El programa de Ana Rosa’.

Su declaración se filtraba esta semana y en ella respondía a la jueza a preguntas relacionadas con el dinero de su tía, también a las que tenían que ver con el dinero en metálico encontrado en su casa. «Los familiares de Asturias me llaman asesina porque todos ellos querían el dinero y no soportaban que mi tía tuviera buena relación conmigo», dice Arantxa Palomino. Asegura no saber cómo su tía tiene en su interior metales pesados e insiste en que el dinero que su marido tenía guardado en casa -140.000 euros- era «porque no se fía de los bancos».

Ella y su marido, el actor Luis Lorenzo, están siendo investigados por presuntamente envenenar a la anciana ya fallecida. A pesar de que en un principio se reveló que era muerte natural, una autopsia ha puesto contra las cuerdas a sus últimos cuidadores, Luis Lorenzo y su mujer, Arantxa Palomino. «Si llego a saber que pasa esto, hubiese incinerado a mi tía, así nadie se entera y nada de esto hubiese pasado, que no soy gilipollas, yo solamente cumplí con su última voluntad, que era enterrarla en el pueblo junto a su marido», ha comentado.