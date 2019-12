Arancha de Benito no tiene miedo al cambio y a poner su vida patas arriba si es por seguir los designios de su corazón. La exmujer de Guti ahora pasea orgullosa del brazo de su nuevo novio, Jairo, con el que sale desde hace meses cuando rompió su relación con el representante de Belén Esteban, Agustín Etienne. Hubo revuelo al inicio de su relación, pero las aguas se han calmado y la exmodelo ahora presume de novio y de cómo sus hijos han aceptado de buen grado a un nuevo hombre en sus vidas.

Arancha de Benito habla sin pelos en la lengua no solo sobre su última pareja, sino también de la primera que le conocimos como personaje público: Guti, padre de sus hijos. Su relación actual con el futbolista es una de las cuestiones más seguidas por la prensa, después del duro cruce de pullitas entre ella y la actual mujer de su ex, Romina Belluscio, con la que parece no simpatizar demasiado. ¿Esto ha afectado a su relación con su exmarido? Arancha de Benito responde a esta cuestión sin problemas. Vea el vídeo.