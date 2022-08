Aran Aznar, sobrina del que fuera Presidente de Gobierno, José María Aznar, ha revelado que está atravesando una difícil situación económica. Sin trabajo desde hace tiempo, vive solo de las ayudas sociales que recibe por ser víctima de violencia de género. Una cantidad que apenas le da para comer y no es suficiente para hacer frente a los gastos de su vivienda. Por este motivo tiene una orden de desahucio por impago del alquiler: «Tengo una orden de desahucio que me la pusieron durante el covid, porque como pasó todo lo que pasó…».

Ha recurrido a sus abogados y gracias a su ayuda han logrado aplazar el desalojo la vivienda. Sin embargo, sabe que está expuesta: «Como estoy en el mundo de violencia de género, tienen abogados y presentamos que yo soy persona vulnerable porque yo solo cobro una pensión por víctima de violencia de género, que es menos de lo que tengo que pagar por alquiler». Aran Aznar asegura que legalmente no pueden echarla del piso, pero los dueños están dispuestos a utilizar medidas poco legales para conseguir su objetivo: «Legalmente no nos pueden echar pero nos están diciendo que van a pagar a una empresa para que nos echen» «como no es denunciable porque no hay una amenaza aunque cualquier ser humano lo entiende, lo ve. Así que bueno, con miedo».

«Necesito trabajar de lo que sea», confiesa Aran Aznar

Confiesa sin tapujos que pasa serias dificultades para llegar a fin de mes. Debido a su situación, está en búsqueda activa de empleo, pero asegura que le cuesta que le den una oportunidad debido a su fama: «Yo tengo cuarenta y ocho años y tengo un apellido». Asimismo, recuerda que está dispuesta a hacer cualquier trabajo, ya que necesita salir adelante. No descarta hacer trabajos de limpieza si con eso puede ayudar a su madre y a sus hijos: «Yo necesito un trabajo, necesito trabajar, de lo que sea. Tengo mucha experiencia, sé un montón de cosas. Aunque tenga que estar limpiando, a mí no se me caen los anillos, me da igual».

Todavía no ha conseguido que ninguna empresa se interese en ella a pesar de tener un amplio currículum: «la verdad es que estoy en todas las páginas, y tengo un currículum impresionante, tengo carreras, cursos, idiomas. He trabajado, he tenido empresas, tengo una experiencia impresionante, pero tengo una edad y un apellido». Su situación económica es tan precaria y tan a límite que le está pasando factura y su salud mental se está viendo deteriorada.

«Estoy cayendo en una depresión terrible»

«Necesito trabajar, además, estoy cayendo en una depresión terrible porque en casa de mi madre no me muevo de ahí, no hago vida social. Me llaman y no me apetece hablar, me llaman para salir y no me apetece salir, no me apetece arreglarme. Mi objetivo es un trabajo para ayudar a los míos, nada más». Tras sufrir el primer caso de violencia de género hace años, a principios de este año Aran Aznar volvía a sufrir a manos de su nueva pareja, con la que ya no tiene ninguna relación: «Mira, he vuelto a caer», admite. «Aunque tú sepas lo que te está pasando, consejos doy para mí no tengo. Vuelves a caer, no te recuperas del todo antes de entrar en otra pareja, vuelves a caer en lo mismo. He caído otra vez».