6 Aramís ya habló con SEMANA sobre este problema

Aramís Fuster, antes de arrancar en la sexta edición de ‘GH VIP’, habló con SEMANA sobre estas cuestiones delicadas sobre su situación económica. La bruja aseguraba que no hacía frente a dichas deudas porque “ya no vivo en esa casa y no tengo que pagar nada. Yo me fui a Miami y no dejé nada en mi casa de Marbella”. Aramís lo tiene claro: “La Justicia se confunde”. Ahora bien, la Justicia no tiene la misma idea y por ello tuvo que comparecer en el Juzgado de General Domínguez de Marbella.