8 Su actitud era su mayor aliciente

Tal era la fuerza que se transmitían que Álex llamaba a su madre «la madre biónica». «Álex me llama la mamá biónica porque siempre estoy sonriendo. Hay que poner la mejor cara porque mi hijo se lo merece», llegó a revelar en una ocasión la propia Ana. Sin embargo, no tuvo reparo en confesar que era una experiencia muy dura, sobre todo, cuando conocieron el diagnóstico. «Fue un momento en el que se te cae la vida. No sé cómo explicarlo […] Ahora a toro pasado, digo ‘madre mía, cómo he sido capaz», explicó.